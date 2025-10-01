Uno Entre Rios | La Provincia | elecciones universitarias

Elecciones Universitarias del Claustro Estudiantil en Uader

El 21 de octubre serán las elecciones universitarias para elegir consejeros directivos estudiantiles en las unidades académicas de Uader.

1 de octubre 2025 · 13:48hs
En el marco del proceso electoral, el 21 de octubre serán los comicios para elegir consejeros directivos estudiantiles en las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). En la Facultad de Ciencia y Tecnología y en la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud hay listas únicas. En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales competirán cuatro propuestas y en la Facultad de Ciencias de la Gestión serán tres las listas.

El 26 de septiembre cerró el plazo para la presentación de listas, en el marco del calendario electoral que se desarrolla en el ámbito de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) para que el Claustro Estudiantes renueve sus representantes ante los órganos de cogobierno.

El panorama en cada unidad académica, de cara a los comicios que se celebrarán el martes 21 de octubre para elegir nuevos consejeros directivos, es el siguiente:

  • En la Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG) competirán tres listas: “Compromiso Universitario”, “Movimiento de Estudiantes y Graduados Universitarios (MEGU)” y “Construir Gestión”.. En la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) se presentó una sola lista: “Micaela García”.
  • En la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) se presentó una sola lista: “Por más Ciencia y Tecnología”.
  • En la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) competirán 4 listas: “La Ulloa”, “Frente Uader entre Tod@s”, “Frente en defensa de la FHAyCS (Autonomía y Participación-CEPA-MEGU y La Diversa)” e “Indignadxs-MST en el FITU”.
Cabe aclarar que el período establecido para la publicación e impugnación de listas es del 30 de septiembre al 2 de octubre.

En tanto, el 11 de octubre deberán presentarse los modelos de boleta. Asimismo, luego de los comicios, el jueves 30 de octubre se constituirá el Colegio Electoral para que sean elegidos los nuevos representantes estudiantiles ante el Consejo Superior de la Universidad, publica APF.

Este proceso electoral en la Uader se rige por la Resolución Rectoral Nº1480-25. De acuerdo a la normativa vigente, sólo el Claustro Estudiantes debe renovar todos los años sus integrantes en el cogobierno.

El Claustro Graduados renueva cada dos años (en 2026), en tanto que docentes y personal administrativo lo hacen cada cuatro años, cuando también se convoca a elecciones para elegir nuevas fórmulas de rector-vicerrector y decanos-vicedecanos (2028)

elecciones universitarias UADER
