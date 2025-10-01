Diputados continúa el tratamiento del Presupuesto 2026

Arrancó este miércoles una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, que trata el Presupuesto 2026 y donde expondrán funcionarios de la cartera económica, pero antes hubo una catarata de cuestionamientos de la oposición más dura hacia la figura de José Luis Espert.

El jefe de la principal oposición, Germán Martínez, recordó que en la reunión anterior habían reclamado la presencia del ministro del ministro de Economía, Luis Caputo , “para que venga después de casi dos años a un Congreso al que no asistió nunca, más allá de venir a algún acto como aplaudidor del presidente de la Nación”.

Contó que hubo además un hecho no previsto, nuevo, como es el blindaje financiero del Tesoro de los Estados Unidos, del que reclaman información; y el fin de semana remitieron una lista con los funcionarios requeridos para asistir al debate, encabezado por el ministro de Economía y el titular del Central. “Una lista muy parecida a la de los funcionarios que asistieron en 2022 y 2023 para dar el debate” sobre el Presupuesto.

“Aparece después un hecho no nuevo, sino que tiene una nueva dimensión”, agregó Martínez, que refirió al pedido de la diputada Victoria Tolosa Paz en julio pasado de remoción del diputado José Luis Espert y que lo hacía en función de “la deficiente conducción, coordinación y presidencia a lo largo de este año y 9 meses, desde la cuestionada votación que lo consagró. Sin abrir jamás esta comisión a ninguna otra iniciativa que no fuera del Ejecutivo”. Recordó en ese sentido que cada vez que la oposición necesitó dictamen o debate, tuvieron que ir al recinto para emplazar. “Todo lo que logramos aprobar lo hicimos así”, plublica Parlamentario.

José Luis Espert

José Luis Espert y el vínculo narco

Germán Martínez recordó que en el recinto el diputado Martín Soria había advertido sobre el vínculo de Espert con Fred Machado. “Y lo hizo cuando las actuaciones de la justicia norteamericana ya estaban en curso contra Machado, y lo hizo cuando muchos miraban todavía para el costado y cuando las actuaciones de la justicia norteamericana ya estaban en curso contra Machado”, apuntó el jefe del bloque UP.

Agregó que el fin de semana apareció un dato muy concreto sobre el aporte económico de 200 mil dólares a la campaña de Espert. “El tema tiene tal envergadura que claramente planteamos en dos tiempos distintos las distintas opciones que tenemos en este tema”, señaló Martínez, para quien resulta “inentendible que José Luis Espert siga siendo el presidente de esta comisión: tiene que ser removido inmediatamente. Y estoy convencido de que hay una amplia mayoría de los 49 integrantes de esta comisión que están seguros de que Espert ya no puede seguir siendo presidente de esta comisión”.

Recordó también los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien reclamó este miércoles explicaciones. “Este es el escenario sobre el cual se quiere comenzar a debatir. Espert no puede ser ya el presidente de la comisión; la conducta de Espert se tiene que analizar en los ámbitos formales que tiene la Cámara y hoy debería haber una mayoría que le diga eso”, remarcó Germán Martínez.

Le contestó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, que recordó que estaban allí para tratar la ley de leyes y de ninguna manera iban a dejar “que se meta la campaña política en el tratamiento del Presupuesto”. Por eso reclamó que los funcionarios se sentaran en sus lugares y comenzaran a dar explicaciones. “No hay otro tema que hablar más que el presupuesto”, cerró el cordobés, que insistió en que “acá se viene a debatir el presupuesto, todo lo demás es hacer campaña, show”, y le pidió a Espert tener “la templaza para llevar adelante esta comisión sin tocar otro tema que no sea el Presupuesto”.

A continuación, el socialista Esteban Paulón arrancó parafraseando a Patricia Bullrich, que por la mañana dijo que “no podemos aceptar una alianza con un narco”, y sostuvo que el debate que se estaba iniciando era lo suficientemente relevante como para que quedara demostrada “la mentira de Milei, que dijo que repartía ampliaciones presupuestarias para todos los sectores, pero cuando uno lee la letra chica, nada de eso está”.

Más allá de eso, fue contra Espert insistiendo en que “es negativo para el debate del Presupuesto que usted presida este debate, mete ruido en un debate trascendente para la Nación, nos corre el eje”, y le propuso autoexcluirse del debate. “Y si no accede a tener ese gesto, habrá que avanzar con los canales constitucionales que tiene esta cámara”.