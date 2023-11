Papa Francisco: encuentro con palestinos e israelíes

“Sufren mucho, escuché cómo sufren ambos: las guerras son responsables de esto, pero aquí hemos ido más allá de las guerras, esto no es una guerra, esto es terrorismo. Por favor, trabajemos por la paz, oremos por la paz, oremos mucho por la paz”, exhortó el Papa Francisco al final de la audiencia general, celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro, en referencia al encuentro previo que el pontífice mantuvo con delegaciones de palestinos e israelíes.

“Que el Señor intervenga ahí, que el Señor nos ayude a solucionar los problemas y no seguir con las pasiones que terminan matando a todos. Oremos por el pueblo palestino, oremos por el pueblo israelí, para que llegue la paz", fue el llamamiento urgente del Santo Padre.

Anteriormente, el Papa Francisco también había pedido oraciones "por todas las personas que sufren porque de las muchas guerras que sufre el mundo, especialmente para los queridos pueblos de Ucrania, Israel y Palestina".

“Que el Señor intervenga ahí, que el Señor nos ayude a solucionar los problemas y a no seguir con las pasiones que terminan matando a todos”

Durante el fin de semana, el Vaticano ya había anunciado la reunión del Papa con las delegaciones de Israel y Palestina para este miércoles. Así lo hizo saber el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el 22 de noviembre se celebrarán dos reuniones separadas al margen de la audiencia general. Se trata de un acto puramente humanitario: “Francisco quiere mostrar cercanía espiritual al sufrimiento de todos”, afirmó Bruni.

“Oremos por el pueblo palestino, oremos por el pueblo israelí, para que llegue la paz”.

El Papa Francisco había pedido en varias ocasiones la liberación de los rehenes y había pedido a ambas partes en conflicto que acordaran un alto el fuego y tomaran medidas hacia el diálogo y la paz.

audiencia.jpg

Audiencia General

En la audiencia general, Francisco subrayó la finalidad universal del Evangelio. La Buena Nueva no debe ser vista como el privilegio de un pequeño grupo de elegidos, sino que está destinada a todos.

“El Evangelio no es para un pequeño grupo de elegidos. Todo el mundo tiene derecho a recibirlo." Retomando lo escrito hace diez años en su exhortación apostólica Evangelii gaudium, el Papa Francisco lo reiteró este miércoles, dirigiéndose a los fieles durante la audiencia general en la plaza de San Pedro.

Continuando con su ciclo de reflexiones sobre el celo apostólico en la evangelización, el pontífice se centró hoy en el tema del destino universal del mensaje cristiano. “Cuando verdaderamente encontramos al Señor Jesús, dijo, el asombro de este encuentro impregna nuestra vida y pide ser llevado más allá de nosotros. Esto es lo que Él desea, que su Evangelio sea para todos. En él, de hecho, hay una "potencia humanizadora", una plenitud de vida que está destinada a cada hombre y a cada mujer, porque Cristo nació, murió y resucitó por todos. Para todo el mundo. Nadie excluido."

De ahí la invitación a los cristianos a distinguirse “por la capacidad de salir de nosotros mismos. Para ser verdad, el anuncio debe surgir del egoísmo de superar todos los límites. Los cristianos se reúnen en el cementerio más que en la sacristía, y recorren las plazas y calles de la ciudad".

Isreael bombardeo a Rafah Franja de Gaza .jpg

Citando el pasaje evangélico en el que una mujer cananea ruega a Jesús que sane a su hija enferma (cf. Mt 15, 21-28), explicó que "cuando Dios llama a una persona y pacta con ella, el criterio es siempre este: elige alguien para llegar a muchos otros”.

“Todos los amigos del Señor han experimentado la belleza, pero también la responsabilidad y el peso de ser 'elegidos' por Él. Han experimentado el desánimo ante sus propias debilidades o la pérdida de su seguridad. Pero la mayor tentación -añadió- es considerar la llamada recibida como un privilegio: por favor no, la llamada nunca es un privilegio. El llamado es al servicio y Dios elige a alguien para amar a todos."

Esta mirada dirigida a todos -concluyó- permite también "evitar la tentación de identificar el cristianismo con una cultura, con una etnia, con un sistema: pierde así su carácter católico". El Evangelio no es para un puñado de elegidos de primera, no es sólo para mí. El Evangelio es para todos: no lo olvidemos".

Al final de la audiencia - citando el encuentro que había mantenido poco antes con las familias de los rehenes israelíes en Gaza y con las de algunos prisioneros palestinos en las cárceles israelíes -Francisco renovó su invitación a "perseverar en la oración por quienes sufren las guerras en muchas partes del mundo, especialmente para el querido pueblo de Ucrania, de la atormentada Ucrania, de Israel y de Palestina".