Uno Entre Rios | El Mundo | Papa León XIV

"No respondan a la violencia con venganza", pidió el Papa León XIV

El Papa León XIV invitó a perseverar en la verdad y el bien, a pesar de las dificultades y la oposición.

17 de agosto 2025 · 15:45hs
El Papa León XIV habló ante cientos de fieles en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo.

El Papa León XIV habló ante cientos de fieles en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo.

Una multitud de fieles y peregrinos asistieron a la oración del Ángelus en la Plaza de la Libertad en Castel Gandolfo, presidida este domingo por el Papa León XIV, tras celebrar la misa en el santuario de Santa Maria della Rotonda en Albano. Allí, destacó que ser perseguidos es lo que a veces les sucede a quienes eligen seguir a Cristo, porque la misión de Jesús es un signo de contradicción, como Él mismo dijo.

El mensaje de Cristo, a pesar de hablar de amor y justicia, fue rechazado, y por ello Jesús fue combatido, arrestado, insultado, golpeado y crucificado. La misma experiencia compartieron muchas comunidades cristianas de los primeros siglos, comunidades pacíficas que, a pesar de sus limitaciones, intentaron vivir el mensaje de caridad del Maestro lo mejor posible. Sin embargo, sufrieron persecución, añadió León XIV.

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic.

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic

El embajador argentino Wenceslao Bunge Saravia participó del homenaje que se realizó en Cádiz por el 175° aniversario de la muerte del Libertador

Embajador argentino en España gritó "Viva el rey" en el acto de San Martín

"Obrar en la verdad cuesta, porque en el mundo hay personas que eligen la mentira, y porque el diablo, aprovechándose de ello, a menudo busca obstaculizar el obrar de los buenos", planteó.

LEER MÁS: El Papa León XIV llamó a rechazar la guerra y rezar por sus víctimas

Invitación de Jesús

La invitación de Jesús, sin embargo, es "a no rendirnos y a no conformarnos con esta mentalidad", a perseverar en hacer el bien a todos, incluso a "quienes nos hacen sufrir", dice el pontífice, a "no responder a la arrogancia con la venganza" y a permanecer en cambio "fieles a la verdad en la caridad".

Esta fidelidad a la verdad es lo que testimonian los mártires "derramando su sangre por la fe", explica el Papa, añadiendo que "también nosotros, en circunstancias y modos diversos, podemos imitarlos".

"Pensemos, por ejemplo, en el precio que debe pagar un buen padre si quiere educar bien a sus hijos, según principios sanos: tarde o temprano tendrá que saber decir 'no' algunas veces, hacer algunas correcciones, y esto le costará sufrimiento", planteó.

Es también lo que le sucede a "un profesor que quiere formar correctamente a sus alumnos", o a "un profesional, a un religioso, a un político, que pretende desempeñar honestamente su misión", o a "cualquiera que se esfuerce en ejercer sus responsabilidades con coherencia, según las enseñanzas del Evangelio".

De ahí la invitación de León XIV a rezar a María, "para que nos ayude a ser, en toda circunstancia, testigos fieles y valientes de Cristo, y a sostener a los hermanos y hermanas que hoy sufren a causa de la fe".

Papa León XIV venganza Violencia
