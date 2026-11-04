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Los demócratas ganaron el control del Congreso en un histórico triunfo para los opositores de Trump

Con el control del Senado y la Cámara de Representantes, los demócratas consiguen un histórico triunfo en las elecciones de medio mandato de EE.UU.

4 de noviembre 2026 · 07:28hs
El candidato demócrata al Senado para Texas

Reuters

El candidato demócrata al Senado para Texas, James Talarico, celebra la victoria en Austin.
Los demócratas ganaron el control del Congreso en un histórico triunfo para los opositores de Trump

Fue una noche triunfal para los demócratas, que celebraron una "ola azul" de triunfos que les permiten recuperar las dos cámaras del Congreso y desafiar a Donald Trump en la segunda parte de su presidencia.

Los demócratas arrebataron el control de la Cámara de Representantes y del Senado y lograron un resultado histórico con victorias en tradicionales bastiones republicanos.

El presidente Donald Trump afrontó este martes unas elecciones legislativas que eran vistas como un referendo a su gestión tras casi dos años de gobierno y que marcarán la segunda parte de su mandato, consignó la BBC.

Uno de los triunfos de la noche es el de Texas, donde Gina Hinojosa se convirtió en la primera gobernadora hispana tras derrotar al todopoderoso Greg Abbott. Los demócratas lograron también su escaño en el Senado en ese Estado con el triunfo de James Talarico.

En Míchigan, el demócrata Abdul El-Sayed ganó las elecciones al Senado y se convirtió en el primer musulmán en la Cámara alta. Los republicanos mantuvieron el escaño en el Senado por Florida, con el triunfo de Ashley Moody, y Byron Donalds será el primer gobernador negro de ese Estado, que se consolida como principal enclave conservador. “Estoy un poco sorprendido. Pensé que lo haríamos mejor”, comentó Trump.

LEER MÁS: Elección clave para la gestión de Donald Trump: EEUU define el equilibrio de poder en el Congreso

Y de acuerdo a los resultados, Trump y sus aliados perdieron claramente el referendo y sus rivales celebraron una noche triunfal.

Aunque su nombre no aparecía en la boleta, la economía, los altos precios y la guerra en Irán están entre las preocupaciones del electorado estadounidense a la hora de renovar los 435 puestos de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 escaños del Senado.

Congreso Trump
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