Entre Ríos: miércoles nublado y jueves con sol y máximas de hasta 29 grados.

El pronóstico del SMN anticipa una jornada de miércoles con cielo cubierto en las principales ciudades de Entre Ríos. El jueves mejorarán las condiciones.

El tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos estará marcado por la nubosidad durante el miércoles 4 de noviembre, mientras que para el jueves 5 se prevé una mejora de las condiciones meteorológicas, con períodos de sol y nubes. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y los 29 grados, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico para Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú muestra un comportamiento similar durante las dos jornadas. El miércoles predominará el cielo nublado, mientras que el jueves habrá una mayor presencia del sol, aunque con un descenso de las temperaturas mínimas.

Paraná y Concordia: cómo estará el tiempo

En Paraná, el miércoles se presentará con cielo nublado, una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27. Para el jueves, el SMN anticipa sol y nubes, con un descenso de la mínima hasta los 12 grados y una máxima que se mantendrá en 27.

En Concordia, el miércoles también estará nublado, con registros térmicos de entre 18 y 27 grados. El jueves se prevé una jornada con sol y nubes, una mínima de 12 grados y una máxima de 29, la más elevada entre las cuatro ciudades consideradas.

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú

En Concepción del Uruguay, el miércoles tendrá cielo nublado, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 27. Para el jueves se esperan períodos de sol y nubes, con registros que oscilarán entre los 12 y los 26 grados.

Por su parte, Gualeguaychú tendrá condiciones similares. El miércoles se presentará nublado, con una mínima de 16 grados y una máxima de 27. El jueves habrá sol y nubes, con temperaturas de entre 12 y 26 grados.

El jueves bajarán las temperaturas mínimas

Uno de los aspectos destacados del pronóstico es el descenso de las temperaturas mínimas previsto para el jueves en las cuatro ciudades. Los registros más bajos se ubicarán en torno a los 12 grados, mientras que las máximas se mantendrán entre los 26 y los 29.

De esta manera, después de un miércoles con predominio de nubosidad, el jueves ofrecerá condiciones de mayor presencia solar en buena parte del territorio entrerriano, según las previsiones del SMN.