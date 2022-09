José Luis Chilavert avanza en su candidatura presidencial

Ante la prensa, el precandidato del Partido de la Juventud, que en junio último anunció su aspiración de llegar al Palacio de López, explicó que visitó al exmandatario porque “tiene mucha experiencia” y celebró el encuentro “cálido y ameno”.

Chilavert ubicó a su partido “en la centroderecha", lo consideró integrado "por personas que nunca vivieron del Estado, por lo que no están contaminadas" y sostuvo sus pretensiones en su deseo de que “en Paraguay no entre el socialismo”.

“Hay que abrir Paraguay al mundo y otorgarle seguridad jurídica; Paraguay es pequeño, pero siguen viviendo del relato; no hay proyectos buenos para sacar adelante a la gente. Siempre tratan de sacar a los capitalistas, al dinero, con más impuestos", opinó, según los sitios de Telemundo y El Observador.

En esa línea, remarcó que para "quieren vivir como en Cuba o Venezuela" las puertas están abiertas. "Para eso están los aeropuertos", ironizó.

Chilavert evaluó, además que los casos del excustodio presidencial detenido por maniobras con pasaportes y del narcotraficante Sebastián Mareset, que logró pasaporte uruguayo, no afectarán la imagen de Luis Lacalle Pou.

"A veces uno tiene ciertos personajes al lado que al final no los entiende. Cometen errores y le salpican a uno. A Lacalle Pou no le va a generar un problema; él tiene una imagen muy sólida a nivel internacional. En los dos temas el presidente no tiene nada que ver. A veces uno confía en personas que cometen sus errores", señaló el exarquero, que consideró al mandatario como “un ejemplo”.

Paraguay tendrá en diciembre elecciones internas para definir candidatos para los comicios de abril de 2023, cuando se designará al reemplazante de Mario Abdo Benítez.