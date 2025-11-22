Uno Entre Rios | El Mundo | Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro detenido tras intento de romper su tobillera electrónica

El juez Alexandre de Moraes ordenó la detención de Jair Bolsonaro tras detectar un intento de “romper la tobillera” y un riesgo de fuga

22 de noviembre 2025 · 12:03hs
El juez Alexandre de Moraes ordenó la detención de Jair Bolsonaro tras detectar un intento de “romper la tobillera” y un riesgo de fuga 

El juez Alexandre de Moraes ordenó la detención de Jair Bolsonaro tras detectar un intento de “romper la tobillera” y un riesgo de fuga 

La orden de prisión preventiva contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, ejecutada este sábado en Brasilia, se justificó en un intento del exmandatario por manipular su sistema de monitoreo electrónico. El juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes, afirmó que Bolsonaro intentó quitarse o romper la tobillera electrónica que portaba, lo que indicó un riesgo de fuga inminente.

La decisión del magistrado se basó en el informe del Centro de Monitoreo Integrado, que detectó una "violación del equipamiento" a las 00:08 de la hora local.

Un avión de combate indio se estrelló durante una demostración

Un avión de combate indio se estrelló durante una demostración

Papa León XIV: Quiero ir a Argentina, Uruguay, Perú, México

Papa León XIV: "Quiero ir a Argentina, Uruguay, Perú, México"

LEER MÁS: Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión apelará

En el auto judicial, De Moraes señala que la violación confirmaba la intención de Bolsonaro de "romper la tobillera" para asegurar el éxito de una fuga, facilitada por el tumulto que provocaría una vigilia convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, frente a la residencia.

El juez relator del proceso también hizo hincapié en la "repetición del modus operandi" del expresidente, que consiste en movilizar a sus simpatizantes para generar confusión. Además, citó como antecedentes que otros miembros del círculo íntimo de Bolsonaro ya han huido al exterior para evadir la justicia, incluyendo a los diputados Alexandre Ramagem y Eduardo Bolsonaro.

Jair Bolsonaro Brasil.jpg

Defensa apela y denuncia "riesgo de vida"

Pese a que Bolsonaro ya estaba en prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares, sus abogados expresaron "profunda perplejidad" por la prisión preventiva. Adelantaron que presentarán un recurso ante el Supremo, argumentando que la detención "pone en riesgo su vida" debido a las secuelas de la puñalada de 2018 y otros problemas de salud.

Los letrados criticaron que la decisión se base en el posible tumulto de una "vigilia de oraciones", asegurando que la Constitución garantiza el derecho de reunión y la libertad religiosa.

La prisión preventiva no se trata del inicio de la ejecución de la pena de 27 años de cárcel que Bolsonaro recibió en septiembre, sino de una medida para garantizar el orden público y la ley penal hasta nuevo aviso.

Jair Bolsonaro detenido Tobillera electrónica Brasil
Noticias relacionadas
Extraño incidente en Paysandú: un niño mordido por un pez dorado en el Balneario Municipal.

Extraño incidente en Paysandú: un niño mordido por un pez dorado en el Balneario Municipal

Los primeros resultados vaticinan una segunda vuelta electoral en Chile el próximo 19 de diciembre.  José Antonio Kast  y Gabriel Boric al balotaje.

Chile: ganó la izquierda, pero habrá balotaje con viento a favor para la derecha

Se conmemora cada 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes

La diabetes afecta a más de 800 millones de personas adultas en el mundo

nuevos correos revelan posibles vinculos entre donald trump y jeffrey epstein

Nuevos correos revelan posibles vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Ver comentarios

Lo último

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

El objeto que se debe renovar cada año del arbolito de Navidad por seguridad

El objeto que se debe renovar cada año del arbolito de Navidad por seguridad

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

Policiales
Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Ovación
Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

La Fórmula entrerriana define en Concepción del Uruguay

Lanús va por la Copa Sudamericana

Lanús va por la Copa Sudamericana

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

Quique festejó en el Repechaje de la Liga Provincial

La provincia
Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Camioneros solidarios donan alimentos

Camioneros solidarios donan alimentos

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Gualeguaychú: niño fue picado por un alacrán en el baño

Gualeguaychú: niño fue picado por un alacrán en el baño

Dejanos tu comentario