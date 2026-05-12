Paritarias: la Provincia cerró un aumento remunerativo y liquidará por decreto a los docentes

En el marco de las paritarias, la Provincia cerró un aumento con UPCN, en tanto que ATE rechazó la oferta. Además, liquidará por decreto a los docentes.

UPCN aceptó el incremento del 3,5%, en tanto que ATE rechazó la propuesta.

En el marco de las paritarias, el Gobierno provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) alcanzaron un acuerdo salarial mayoritario para el sector público, que contempla un incremento del 3,5% en los haberes de mayo.

Por otra parte, el Ejecutivo provincial resolvió liquidar por decreto el aumento salarial ofrecido a los gremios docentes en la última audiencia paritaria.

Paritaria estatal: el Gobierno ofreció 3,5% de aumento y los gremios pidieron mejorar la propuesta

Paritarias: acuerdo entre la Provincia y los gremios

El acuerdo alcanzado con UPCN establece un incremento del 3,5% sobre los conceptos remunerativos, además de una actualización del 3,5% sobre el monto fijo acordado en febrero, en los términos oportunamente establecidos.

Asimismo, se acordó la realización de una reunión destinada a conformar una agenda de trabajo sobre temas sectoriales prioritarios y urgentes, cuya fecha será definida la próxima semana.

En relación con las asignaciones familiares, se garantizó que no sufrirán reducciones como consecuencia de los incrementos salariales, mediante la actualización automática de los topes de cada tramo, evitando así una disminución indirecta en los montos percibidos por los trabajadores.

El incremento a docentes, por decreto

En el caso del sector docente, el Gobierno provincial informó que liquidará por decreto el incremento salarial ofrecido en la última audiencia paritaria. La actualización será del 3,5%, con carácter remunerativo.

El incremento se incorporará a los salarios mediante el correspondiente acto administrativo, a fin de garantizar su liquidación con los salarios de mayo.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida responde al cierre del proceso administrativo de liquidación de haberes y aclararon que la aplicación del aumento no implica el cierre de la discusión salarial.

En ese sentido, el gobierno ratificó la continuidad de la mesa paritaria y expresó su voluntad de seguir negociando con los sindicatos docentes.