Reclamo por situación edilicia en escuela de Concordia

La comunidad educativa de la escuela Integral Nº 2 Azahares de Concordia precisaron que buscan soluciones en las cuestiones edilicias y ejecutar un proyecto.

Desde la seccional Concordia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) reclamaron por el estado edilicio de la escuela Integral N° 2 Azahares. Desde el equipo directivo de la institución remarcaron que se presentan filtraciones, humedad y lluvias, tanto en Dirección como en las aulas.

Al mismo tiempo puntualizan que hay un proyecto pendiente de construcción de la escuela, ya que cuenta con el espacio y el terreno correspondiente para dicha construcción. Pero, más allá de este proyecto "que está trunco y que corresponde poner en marcha", esa comunidad educativa "está reclamando por la situación edilicia del espacio vigente".

El gremio docente detalló que en la escuela hay "dos aulas grandes, que están divididas con armarios y dan paso a tres aulas y al comedor", lo que dificulta la "cotidianidad de las clases que son en formato taller y de un aula al otro se escucha todo lo que pasa en el aula contigua y/ o el comedor".

Por otro lado, "hay un taller que funciona en donde está el vivero que es un lugar que no está en condiciones para dar clases y se demanda que se realice una puesta en valor y se transforme en un aula", se indicó.

Desde la comunidad educativa, también informaron "que han recibido materiales pedagógicos y no cuentan con lugar donde dejar dicho material de trabajo ya que no tienen ningún aula disponible, incluso tienen los elementos para una sala blanda pero por la falta de espacio no se puede realizar".

Recurrentes problemas en escuela de Concordia

Entre los problemas citado, también se difundió que "hay filtraciones, humedad y lluvias; tanto en Dirección como en las aulas, lo que implica que el mobiliario no puede quedar permanentemente en un lugar ya que se moja cuando llueve, además de que –cómo se inunda el patio– eso no permite el ingreso o egreso ni de los estudiantes ni de los docentes y personal".

Entre las carencias, se citó que el cerco perimetral "en la parte que da hacia San Lorenzo, está roto; así quedó tras la caída de un árbol en una tormenta y nunca fue reparado". Como tampoco "las puertas que fueron forzadas en una situación de robo".

Desde Agmer Concordia exigieron "la pronta reparación de las instalaciones actuales de la escuela para que los estudiantes puedan trabajar en las aulas taller y aulas clases en las condiciones correspondientes".

El gremio peticiona por "lugares adecuados para que los docentes puedan permanecer y transitar en el establecimiento", dado que la escuela no tiene "sala de maestros, ni salón de usos múltiples".