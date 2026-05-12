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Comenzó a funcionar el nuevo subsidio para usuarios de gas por garrafa

Ya pueden acceder al nuevo subsidio para la compra de garrafas a través de las billeteras virtuales BNA+, y MODO incluyendo todos los bancos adheridos.

12 de mayo 2026 · 16:43hs
Comenzó a funcionar el nuevo subsidio para usuarios de gas por garrafa.

Diego Arias

Comenzó a funcionar el nuevo subsidio para usuarios de gas por garrafa.

Los usuarios ya pueden acceder al nuevo beneficio para la compra de garrafas a través de las billeteras virtuales BNA+, y MODO incluyendo todos los bancos adheridos a esta plataforma de pago. Este nuevo esquema está destinado sólo a los hogares que se inscribieron en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y cumplen con los criterios para ser beneficiarios.

Este reintegro, que reemplaza al Programa Hogar e incluye dos garrafas por mes para el período invernal y una por mes entre los meses más cálidos, será de $9.593 por garrafa y la devolución del dinero se hará en el momento de la compra.

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Esta iniciativa fortalece la transparencia y eficiencia en la asignación de los subsidios, al tiempo que impulsa la inclusión financiera y el uso de medios de pago digitales, garantizando que los beneficios lleguen de manera directa y oportuna a los hogares que más lo necesitan.

Subsidio en todo el país

En esta primera etapa, hay cerca de 2.000 comercios adheridos en todo el país, donde los usuarios podrán adquirir las garrafas con el descuento a modo de reintegro. A su vez, el Banco Nación promoverá la adhesión de más comercios habilitados para la venta de garrafas, ampliando la red disponible para que los usuarios accedan al beneficio.

Es importante destacar que quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar y deseen acceder al subsidio a la garrafa a través del SEF, deben inscribirse en www.argentina.gob.ar/subsidios o en la opción Trámites de la web o de la app Mi Argentina. Cabe señalar también que este registro no tiene una fecha límite para inscribirse, pero mientras no estén inscriptos, los usuarios no accederán al beneficio.

Los hogares que pueden acceder a este subsidios son los que tengan ingresos netos del hogar menores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para hogar tipo 2 — INDEC; hogares con integrante titular de Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP-, hogares con integrante que percibe Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; u hogares con integrante titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

El SEF representa un cambio estructural respecto a modelos anteriores de subsidios como la Garrafa Social. En ese esquema, se subsidiaba de forma indiscriminada, sin mecanismos de focalización real en los sectores vulnerables, y, a la vez, se aplicaba sobre el precio de la garrafa mediante precios máximos fijados por el Estado, lo que terminó generando un faltante crónico de producto.

En este nuevo esquema, el Estado no interviene en la formación del precio: la garrafa se vende a precio de mercado, garantizando el abastecimiento. No podemos permitir que las políticas demagógicas y mal diseñadas sigan generando faltantes de garrafas en nuestro territorio.

Además, el acceso es mediante Declaración Jurada (DDJJ) y cruces de datos del servicio SINTyS, lo que agiliza el proceso de inscripción y coloca la responsabilidad de la solicitud en el usuario, eliminando burocracia previa innecesaria. La validación es mensual y automática, con criterios claros de elegibilidad y focalización efectiva en hogares vulnerables.

El resultado es un sistema más ágil, más justo y con mayor potencial de llegar a quienes realmente lo necesitan.

subsidio Gas Garrafa
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