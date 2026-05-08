El brote de hantavirus llegó a España y Reino Unido

El hantavirus es una enfermedad transmitida de forma natural principalmente en roedores. Ahora preocupa al mundo la cepa de los Andes.

Dos ciudadanos británicos contrajeron el hantavirus , con un tercer británico sospechoso de infección, en la isla Tristán de Acuña, en el Atlántico sur, confirmó hoy la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido. El virus de hantavirus que ahora preocupa al mundo la cepa de los Andes.

Ninguno de los ciudadanos británicos a bordo del crucero MV Hondius presenta síntomas por el momento, pero se les está realizando un seguimiento exhaustivo, precisó la agencia. Agregó que se pedirá a todos los pasajeros y tripulantes británicos a bordo que se aislen durante 45 días al regresar a Reino Unido.

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Personal del Gobierno británico estará presente para brindar apoyo a los ciudadanos británicos que desembarquen cuando el barco atraque en Tenerife, España, el domingo. La agencia tiene conocimiento de que siete ciudadanos británicos desembarcaron del barco en Santa Elena, una isla del Atlántico sur, el 24 de abril.

Dos de ellos regresaron a Reino Unido y se encuentran aislados en sus domicilios, sin presentar síntomas de infección. Cuatro de ellos permanecen en Santa Elena y el séptimo fue localizado fuera de Reino Unido. El jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que cinco de los ocho casos reportados a bordo del crucero MV Hondius se habían confirmado como infecciones por hantavirus, mientras que los otros tres se consideraban casos sospechosos. La OMS negó que el brote de hantavirus en el crucero fuera “el inicio de una pandemia de COVID-19”, afirmando que el riesgo para la población seguía siendo bajo.

China

En China no se registraron casos de infección en humanos por la cepa de hantavirus que se cree que está relacionada con un brote mortal a bordo de un crucero, según informó este viernes la autoridad sanitaria del país.

La declaración del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China (CDC, siglas en inglés) se produjo después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara de un brote de infecciones por hantavirus en un crucero que zarpó de la Argentina, el cual, hasta el jueves, se había cobrado la vida de tres personas.

El virus que ahora preocupa al mundo la cepa de los Andes, confirmaron los científicos, indican los informes de Xinhua.

Según el comunicado del CDC, el virus de los Andes no tiene actualmente ningún huésped natural conocido en China y no se registraron en el país casos de infección en humanos relacionados con esta cepa.

Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores.

Se conocen más de 20 cepas que causan enfermedades en los seres humanos, y los síntomas varían considerablemente según la cepa.

A diferencia de la mayoría de los hantavirus, que por lo general no se transmiten entre personas, el virus de los Andes se relacionó anteriormente con casos aislados de transmisión entre personas.

El CDC señaló que reducir el contacto con roedores sigue siendo la estrategia principal para prevenir la infección por hantavirus.

Entre las medidas recomendadas se incluyen mantener limpios los hogares y los lugares de trabajo, y evitar el contacto directo con roedores, sus excrementos y sus cadáveres.

Fuentes de la OMS indicaron que, dado el período de incubación del virus de los Andes, es posible que se notifiquen más casos, pero añadieron que la OMS ha calificado el riesgo general para la salud pública como bajo.

España

El secretario de Estado de Salud de España, Javier Padilla, declaró este viernes que las autoridades sanitarias habían tomado las medidas pertinentes tras detectar un presunto caso de hantavirus en la ciudad de Alicante, al este del país.

La persona viajó hace varias semanas en el mismo vuelo que uno de los contagiados, indicó Padilla.

Añadió que la persona presentaba síntomas compatibles con la infección por hantavirus, si bien las autoridades aún están evaluando si el caso puede confirmarse.

Asimismo, Padilla confirmó que los 14 pasajeros españoles a bordo del MV Hondius habían accedido a someterse a cuarentena voluntaria para minimizar el riesgo de contagio.

El crucero de expedición, operado por una flota holandesa y que actualmente se dirige a las Islas Canarias, se ha relacionado hasta el momento con tres fallecimientos.

Padilla informó que un equipo del Ministerio de Salud español viajaría a Tenerife el sábado, antes de la llegada prevista del barco el domingo.

Se espera que los pasajeros desembarquen en pequeñas naves antes de ser trasladados bajo estrictas medidas de aislamiento.

Los ciudadanos españoles a bordo del buque serán trasladados a Madrid para su observación en cuarentena.

También en Países Bajos

Por otra parte, una azafata de KLM fue hospitalizada con una posible infección por hantavirus, según confirmó este jueves el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes de los Países Bajos.