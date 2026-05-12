Memphis Grizzlies, equipo de la NBA, emitió un comunicado en el que anunció el fallecimiento del ala pivot a sus 29 años.

La NBA atraviesa horas de profundo impacto tras conocerse la muerte de Brandon Clarke, integrante de Memphis Grizzlies, a los 29 años. La organización confirmó el fallecimiento del canadiense mediante un comunicado oficial, aunque evitó dar precisiones sobre las causas.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke . Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado” , expresó la franquicia en sus redes sociales este martes.

El dolor también se hizo sentir desde la conducción de la liga. El comisionado Adam Silver lamentó la noticia con un mensaje oficial: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies”.

Conmoción en la NBA por la repentina muerte de Brandon Clarke

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Mientras no hay información oficial sobre lo ocurrido, medios estadounidenses comenzaron a difundir detalles preliminares de la investigación. Según TMZ, las autoridades analizan una posible sobredosis tras hallar “parafernalia de drogas” en la vivienda donde se encontraba el jugador el lunes. Además, NBC 4 informó que personal de emergencias acudió al lugar cerca de las 17 y, al arribar, los paramédicos constataron el fallecimiento.

En paralelo, también trascendieron antecedentes judiciales recientes del ala pivote. De acuerdo con The Athletic, en abril había sido arrestado en Arkansas y enfrentaba cuatro cargos, entre ellos tráfico de sustancias controladas y fuga en vehículo a alta velocidad.

Conmoción en la NBA por la repentina muerte de Brandon Clarke

nba muerte 1 Conmoción en la NBA por la repentina muerte de Brandon Clarke

Más allá de las circunstancias de su muerte, Clarke dejó una huella importante en Memphis. Elegido en la primera ronda del Draft 2019, disputó las siete temporadas de su carrera en la franquicia, con un total de 309 partidos y promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes. Las lesiones limitaron su participación en el último curso. Durante la campaña 2025-26 apenas pudo disputar dos encuentros debido a problemas físicos en la rodilla y la pantorrilla, aunque seguía siendo una pieza valorada dentro del vestuario.

Nacido en Vancouver el 19 de septiembre de 1996, el interno se había ganado rápidamente un lugar en la rotación de los Grizzlies gracias a su aporte defensivo y eficacia cerca del aro. En 2022, ese rendimiento le permitió firmar una renovación contractual por cuatro años y 50 millones de dólares, luego de sobresalir también en su paso universitario por Gonzaga