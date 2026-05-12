Florentino Pérez convocó a una conferencia de urgencia y llamó a elecciones anticipadas en Real Madrid

Florentino Pérez rompió su silencio y lo hizo con todo. El presidente del Real Madrid compareció esta tarde ante los medios tras la Junta Directiva y en pocos minutos despejó dudas, desmintió rumores y lanzó un desafío sin rodeos. Primero anunció el inicio del proceso electoral para renovar la junta directiva, a la que él volverá a presentarse.

Después salió a responder a quienes pusieron en duda su estado de salud: "Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta." Y cerró con una frase que resume su estado de ánimo: "Que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad. Yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid."

El anuncio principal fue claro desde el arranque. "Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para las elecciones a la junta directiva, a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva", declaró Florentino, cerrando así las especulaciones sobre una posible renuncia que habían proliferado en los días previos a la convocatoria de urgencia.

Comunicado oficial del Real Madrid

Embed Florentino Pérez: "Vamos a convocar elecciones y me voy a presentar con esta Junta Directiva para defender los intereses de los socios". — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 12, 2026

Pero el presidente no se quedó solo en el anuncio. Salió a responder con una energía que no dejó dudas sobre su estado de ánimo. Reconoció la temporada sin títulos pero la puso en perspectiva: "Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol." Un palmarés que usó como escudo ante las críticas.

Florentino también aprovechó la rueda de prensa para desmentir versiones que habían circulado sobre su estado físico: "Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa. Mi salud es perfecta. Si yo tuviera cáncer como se ha dicho, tendría que ir a un centro oncológico. Si yo fuese, ¿no hubiera salido en todos los sitios del mundo?" También fue directo con el contexto que, según él, motivó su aparición: "Se ha creado una situación absurda provocada por campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí."

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Florentino sacó el teléfono celular en plena rueda de prensa y leyó en voz alta un titular del diario ABC que aseguraba que había dicho "estoy muy cansado" antes de entrar a la Junta Directiva. "¿Usted cree que antes de entrar yo digo esto?", preguntó, y buscó con la mirada al periodista firmante. "David Sánchez de Castro, ¿está aquí? Para saludarle, para ver por qué publica eso. Yo me levanto temprano por la mañana y me acuesto el último. Trabajo como un animal."

Y continuó disparando: "Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra. Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid."

Asimismo, también fue directo con el rol de la prensa en la vida del club: "Yo me presenté en el Real Madrid para que mandasen sus socios. Los periodistas creen que dicen una cosa y la gente les cree. La gente me cree a mí." Y evocó una historia que arranca hace décadas: "¿Se acuerdan de José María García? Empecé con él. Aquí en el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo." El presidente fue claro sobre por qué decidió salir a hablar: "Tengo que salir a parar esto. No puedo admitir que haya gente en los medios que se haya apoderado de la situación. Hace menos de dos años que he ganado una Liga y una Champions, y ahora el Madrid es la ruina y el caos. ¿Cómo va a ser el caos?"

Parte de la entrevista de Florentino Pérez

Embed Florentino Pérez: “Me parece muy mal la pelea entre Fede y Tchouaméni. Pero es PEOR QUE LO SACARON A LUZ. Llevo aquí 26 años, en todos los años se pegan 2 jugadores o 4. La filtración es peor, en mis 26 años es la primera vez que pasa y eso me preocupa” pic.twitter.com/guOmKQOXeu https://t.co/VyJY3zNnMD — MT2 (@madrid_total2) May 12, 2026

La rueda de prensa también tuvo un capítulo inesperado cuando Pérez sacó a la luz el caso Negreira: "Hace tres años nos hemos enterado de que nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que es el mayor escándalo de la historia del fútbol. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en nuestra Liga." Y anunció una acción concreta: "Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA." Una declaración que promete abrir un nuevo frente en la ya convulsionada actualidad del fútbol español.

El presidente cerró con una reivindicación del Real Madrid como institución y un último golpe a sus críticos: "El Madrid es la marca más fuerte y valiosa del mundo, el club con la mayor reputación del mundo. ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso, más valorado y con más seguidores del mundo? Es un bien de todos." Y sobre quienes aspiran a disputarle la presidencia no mostró ningún temor: "Me da vergüenza decir que me han elegido mejor presidente de la historia. Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten."