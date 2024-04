Israel atacó zona de Irán en represalia al ataque con drones

Israel e Irán continúan en estado de alerta constante, ya que no cesa el conflicto bélico desde hace unos meses. Voces a favor y en contra.

Funcionarios iraníes dijeron ayer que un ataque israelí alcanzó una base aérea militar cerca de Isfahán, una ciudad en el centro de Irán. La escala y el método del ataque no estaban claros. Funcionarios iraníes dijeron que otro ataque israelí fue frustrado en Tabriz, una región aproximadamente a 500 millas al norte de Isfahán. Las agencias de noticias iraníes dijeron que se escucharon explosiones cerca de ambas ciudades. Los medios estatales en Siria, un importante aliado iraní que tiene frontera con Israel, dijeron también que misiles israelíes habían alcanzado posiciones de defensa aérea en el sur de Siria el viernes. El ejército israelí se negó a hacer comentarios.

Israel Irán bombardeos Oriente Medio 1.jpg

Israel atacó a Irán en represalia por un gran ataque iraní en territorio israelí el fin de semana pasado que incluyó más de 300 misiles y drones Ese ataque asustó a los israelíes pero causó pocos daños y pocos heridos porque casi todas las armas de Irán fueron interceptadas por Israel y sus aliados, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Jordania. Ese ataque iraní se lanzó en respuesta a un ataque israelí contra un complejo diplomático iraní en Siria el 1, en el que murieron siete funcionarios iraníes. Los funcionarios israelíes no advirtieron a Estados Unidos sobre el ataque a Damasco y desde entonces algunos han admitido en privado que fue un grave error de cálculo.

ATAQUE IRÁN ISRAEL 2.jpg

No estaba claro si Irán tomaría represalias o no, pero la reacción inicial en Israel e Irán, donde algunos funcionarios y medios respaldados por el Estado intentaron restar importancia a la gravedad del ataque, sugirió que su respuesta podría ser moderada. La televisión estatal iraní transmitió imágenes de Isfahán con aspecto pacífico e informó que las instalaciones militares y nucleares allí no sufrieron daños. Los funcionarios en Israel dijeron que el ataque había sido diseñado para evitar una escalada de tensiones.

Isfahán es una de las ciudades más famosas e históricas de Irán, conocida por sus hermosas mezquitas con azulejos de color turquesa y violeta, sus pintorescos puentes arqueados y el Gran Bazar. El área también alberga cuatro pequeñas instalaciones de investigación nuclear y es un centro de producción de armas iraníes. Muchos de los misiles Shahab de mediano alcance del país, que pueden llegar a Israel y más allá, se ensamblan allí. La provincia de Isfahán también contiene el sitio de enriquecimiento de uranio de Natanz, así como una base aérea que alberga una flota de F-14 Tomcats de fabricación estadounidense. Fueron comprados por el gobierno iraní respaldado por Estados Unidos antes de la revolución islámica de 1979.

Israel Irán bombardeos Oriente Medio Herzi Haleviha.jpg

Durante la semana pasada, el presidente Biden y otros líderes mundiales instaron a Israel a no responder al ataque con misiles iraníes del fin de semana pasado. Han dicho que temen que una respuesta israelí pueda derivar en una guerra total. Los líderes mundiales aconsejaron a Israel que debería considerar la interceptación de casi todos los misiles y drones iraníes como una victoria estratégica. Esto es especialmente cierto, han dicho, porque fue logrado por una coalición internacional que incluía a países árabes, que históricamente no se han mostrado inclinados a salir en defensa de Israel. Israel también ha estado luchando contra aliados de Irán en otros dos frentes (Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano) durante los últimos seis meses. La conducta de Israel en la guerra en Gaza, donde más de 33.000 personas han muerto y ha comenzado a aparecer la hambruna.