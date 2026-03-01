Qatar suspendió el fútbol: alerta por la Finalissima

El ataque de EE.UU. e Israel a Irán desató una nueva crisis bélica en todo Medio Oriente. La Asociación de Qatar resolvió suspender toda la actividad.

La crisis bélica en Medio Oriente obligó a parar la pelota en Qatar. La Asociación tomó una drástica decisión: suspendió el fútbol en el país "hasta nuevo aviso" y encendió las alarmas por el duelo entre la Selección Argentina y España por la Finalissima, programado para el 27 de marzo en el Lusail de Doha. El partido aún no está oficialmente suspendido: la FIFA todavía no tomó una decisión respecto al partido, pero peligra su realización en la capital qatarí para esa fecha.

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán (que causó la muerte del ayatollah Ali Khamenei y dejó aproximadamente 200 fallecidos) desató una nuevo conflicto militar , desde la madrugada del sábado. La Guardia Revolucionaria iraní bombardeó bases estadounidenses en Bahréin, Emiratos Árabes y también en Qatar.

Según informó Clarín, los ataques continúan este domingo, con explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama. "Irán acaba de declarar que hoy va a atacar más fuerte que nunca. Los atacaremos con una fuerza nunca antes vista", afirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En este contexto más que complicado, la Qatar Football Association informó "el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso". Y agregaron: "Las fechas de reanudación de los torneos se anunciarán más adelante a través de los canales oficiales de la Federación, pidiendo a Dios Todopoderoso que proteja a nuestro país y perpetúe la bendición de seguridad y protección sobre él...".

Uno de los encuentros que quedan en suspenso es la Finalissima entre la Selección Argentina y España. El ansiado duelo entre los campeones de América y Europa está programado para el 27 de marzo en Lusail, Doha, donde la Albiceleste alzó la Copa en el Mundial de 2022. El conjunto de Lionel Scaloni también tiene agendado un amistoso frente a Qatar, el 31 de marzo, en el mismo estadio.