Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

La abogada y parlamentaria Catherine Connolly de 68 años se impuso en las elecciones de Irlanda 63% a 29,5% frente a su rival de centro Heather Humphreys

28 de octubre 2025 · 10:20hs
La abogada y parlamentaria Catherine Connolly de 68 años se impuso con más del 63 % de los votos a 29,5 %) frente a su rival de centro Heather Humphreys en las elecciones de Irlanda.

Su victoria marca un hecho histórico: la izquierda asume por primera vez en varias décadas la presidencia de este país de 5,2 millones de habitantes.

Connolly ha sido crítica abierta del papel de OTAN, de la Unión Europea y de la política exterior estadounidense. En su campaña alertó sobre la “militarización” y expresó solidaridad con la causa palestina, planteando una presidencia basada en la neutralidad y el diálogo.

La elección estuvo signada por una participación significativamente baja: solo el 45,2 % de los convocados votó, mientras que los votos nulos alcanzaron el 13,2 %, muy por encima de los niveles de comicios anteriores.

Con la llegada de Connolly, se abre un nuevo capítulo para el país, en el que el oficialismo intentará llevar adelante su agenda crítica sin generar fricciones internas; y en donde su discurso pacifista buscará encajar en un contexto internacional convulsionado.

Cerca de 3,6 millones de votantes fueron llamados a las urnas el viernes para elegir al sucesor de Michael Higgins, de 84 años y quien ocupa este cargo honorífico desde 2011.

Es la primera vez desde 1990 que solo dos candidatas, ambas mujeres, se presentan a la presidencia. En este caso, Connolly se enfrentó a la ex ministra Humphreys, pilar de la coalición en el poder.

Catherine será una presidenta para todos nosotros y será mi presidenta”, declaró Humphreys en la televisión pública en referencia a su rival, una ex abogada de 68 años.

La candidata independiente recibió, asimismo, las felicitaciones de Simon Harris, el vice primer ministro irlandés y también miembro del Fine Gael. “Le deseo todo el éxito posible”, declaró.

Connolly se convertirá así, en unas horas, en la tercera mujer al frente de este país miembro de la Unión Europea desde 1973 y con una población de 5,2 millones de habitantes.

Los comicios estuvieron marcados por una baja participación y fueron blanco de críticas por los votantes conservadores, que no se sintieron representados.

Varias figuras conservadoras instaron de hecho a los ciudadanos a anular sus votos en protesta por la falta de opciones de derecha en la contienda.

Una serie de celebridades también consideraron presentarse a la presidencia, entre ellas la estrella de las artes marciales mixtas Conor Mc Gregor, el cantante Bob Geldof y el bailarín Michael Flatley.

La tasa de participación en los anteriores comicios presidenciales de 2018 fue del 44%, pero esta vez se estima que pueda ser inferior, ya que en muchas zonas se ha registrado un porcentaje por debajo del 40%. Según sondeos locales, solo el 38% del electorado votó en la capital Dublín.

