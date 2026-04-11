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Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

En medio de las negociaciones en la Guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, el presidente Donald Trump se expresó en su red social.

11 de abril 2026 · 17:26hs
Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz.

Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el Ejército norteamericano inició el proceso para despejar el estrecho de Ormuz y que los 28 buques de Irán fueron destruidos, en lo que fue una nueva jornada de la Guerra en Medio Oriente.

LEER MÁS: El duro comunicado de Irán en el que confirma el alto el fuego y la apertura del Estrecho de Ormuz

Qué escribió Donald Trump

A través de un posteo realizado en su cuenta de Truth Social, Trump señaló: “Un gran número de petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor y más ‘dulce’ petróleo (¡y gas!) del mundo”.

El estrecho de Ormuz está cerrado y buques deben tomar otras rutas, en el marco de la Guerra en Medio Oriente. 

Guerra en Medio Oriente: el estrecho de Ormuz está cerrado y buques deben tomar otras rutas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que suspendió el bombardeo a Irán “por dos semanas”.

Guerra en Medio Oriente: "Accedo a suspender los bombardeos por dos semanas", dijo Donald Trump

En este sentido, el mandatario consignó que “tenemos más petróleo que las dos siguientes economías petroleras más grandes juntas y de mayor calidad. Los estamos esperando. ¡Rápido cambio! Presidente DJT”, concluyó Trump, quien publicó el mensaje en medio de las negociaciones que comenzaron en Pakistán.

La delegación de la República Islámica, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tras haber celebrado un encuentro previo con el jefe del Ejército, el general Asim Munir, con el objetivo de coordinar los detalles técnicos del inicio del diálogo con la administración norteamericana.

La comitiva iraní concretó la cita con Sharif a las 13 hora local, después de las consultas de alto nivel realizadas la noche anterior con la cúpula militar paquistaní.

De manera inmediata, el mandatario local recibió al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien permanece instalado junto a su delegación en el hotel Serena de la capital, complejo designado como sede oficial de las negociaciones.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump estrecho de Ormuz Estados Unidos Irán Pakistán
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