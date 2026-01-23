Uno Entre Rios | El Mundo | Estados Unidos

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

23 de enero 2026
Estados Unidos se retiró oficialmente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) argumentando que su decisión se basa en los fallos que la entidad tuvo en el manejo de la pandemia de Covid-19 y que busca reparar las consecuencias que estos provocaron a la nación norteamericana. No obstante, desde la OMS indicaron que la salida de Washington no se admitirá hasta que cumpla con sus obligaciones financieras que se estima en una deuda de unos 260 millones de dólares.

Además, tenía que existir un preaviso de un año. Aunque el presidente Donald Trump ha hablado abiertamente sobre su intención de retirarse de la agencia, esta fue oficialmente informada después de que el mandatario firmara una orden ejecutiva que estipula la salida.

"De ahora en adelante, la colaboración de Estados Unidos con la OMS se limitará estrictamente a la ejecución de nuestra retirada y a salvaguardar la salud y la seguridad del pueblo estadounidense. Se ha cesado toda la financiación y la dotación de personal de Estados Unidos para las iniciativas de la OMS", reza un comunicado conjunto de los Departamentos de Estado y de Salud y Servicios Humanos.

Con esta decisión, EE.UU. se convierte en el primer país en retirarse de la agencia desde su creación en 1948. Ya en su primer mandato, Trump había intentado dejar la OMS, pero este propósito fue revertido luego por el expresidente Joe Biden.

"La retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud es un abandono miope y erróneo de nuestros compromisos globales en materia de salud. Al retirarse de la OMS, Estados Unidos ya no participará en el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza, la plataforma vital para monitorear los casos de gripe y compartir datos y muestras virales utilizadas para desarrollar vacunas anuales contra la gripe", advirtió Ronald G. Nahass, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América.

