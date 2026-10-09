El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay, jurista sudafricana

El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay, por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, así como por su contribución a la construcción de un orden jurídico global y a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El organismo destacó la trayectoria profesional de la jurista sudafricana, desde la defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid hasta su labor como jueza en algunos de los casos más importantes de la historia reciente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El Comité Nobel subrayó que Pillay exigió responsabilidades a los Estados y sus líderes, y brindó esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos. A lo largo de su carrera, en los distintos cargos que ocupó, hizo hincapié en la responsabilidad de los individuos y los Estados de respetar el Estado de derecho.

Investigó a Israel y juzgará el caso Myanmar

A sus 85 años, Pillay presidió la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Actualmente, ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia, en el caso en el que Myanmar está acusada de genocidio.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, destacó el papel del derecho internacional como herramienta para resolver conflictos y promover la paz. “Cada vez más conflictos se están abordando a través de la diplomacia, tratados y mecanismos legales, en lugar de amenazas, violencia y guerra. El derecho internacional es un fundamento para un mundo más pacífico”, afirmó.

BREAKING NEWSThe Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize https://t.co/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Frydnes también advirtió sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en un contexto de guerras y conflictos. “En un momento de desafíos existenciales —incluyendo más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo— el derecho internacional ya no es solo un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta”, declaró.

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones originales que el inventor e industrial sueco Alfred Nobel estableció en su testamento de 1895. A diferencia de las demás categorías, que se entregan en Estocolmo, Suecia, el de la Paz se concede en Oslo, Noruega.

2026 Nobel Peace Prize laureate Navi Pillay’s commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time.This year’s laureate has significantly enlarged the scope and impact of international law. She has served as a judge on the High Court in South Africa, the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Court. She was the United Nations High Commissioner for Human Rights and, until recently, she chaired the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory. Today Navi Pillay is a judge on the International Court of Justice in the case where Myanmar stands accused of genocide.In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence. Navi Pillay has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.Learn more about the 2026 #NobelPeacePrize: https://t.co/JMjpp1jPKc#NobelPeacePrize #NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Nobel mostró un gran interés por los problemas sociales y participó activamente en el movimiento pacifista. Su amistad con Bertha von Suttner, una figura clave del movimiento internacional por la paz en Europa que posteriormente recibió el Nobel de la Paz, influyó en su visión sobre la paz. En su testamento, el galardón fue la quinta y última categoría que mencionó.