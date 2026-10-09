Uno Entre Rios | El Mundo | Premio Nobel

El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay, jurista sudafricana

El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.

9 de octubre 2026 · 07:34hs
El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay, jurista sudafricana

El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay, por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, así como por su contribución a la construcción de un orden jurídico global y a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El organismo destacó la trayectoria profesional de la jurista sudafricana, desde la defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid hasta su labor como jueza en algunos de los casos más importantes de la historia reciente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

LEER MÁS: Nobel de Medicina 2026: premiaron avances que permiten controlar neuronas con luz

El Comité Nobel subrayó que Pillay exigió responsabilidades a los Estados y sus líderes, y brindó esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos. A lo largo de su carrera, en los distintos cargos que ocupó, hizo hincapié en la responsabilidad de los individuos y los Estados de respetar el Estado de derecho.

LEER MÁS: Donald Trump reclama el premio Nobel de la Paz: "Resolví ocho guerras"

Investigó a Israel y juzgará el caso Myanmar

A sus 85 años, Pillay presidió la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Actualmente, ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia, en el caso en el que Myanmar está acusada de genocidio.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, destacó el papel del derecho internacional como herramienta para resolver conflictos y promover la paz. “Cada vez más conflictos se están abordando a través de la diplomacia, tratados y mecanismos legales, en lugar de amenazas, violencia y guerra. El derecho internacional es un fundamento para un mundo más pacífico”, afirmó.

LEER MÁS: El Premio Nobel de Física 2026 fue para el profesor belga Francis Halzen

Frydnes también advirtió sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en un contexto de guerras y conflictos. “En un momento de desafíos existenciales —incluyendo más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo— el derecho internacional ya no es solo un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta”, declaró.

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones originales que el inventor e industrial sueco Alfred Nobel estableció en su testamento de 1895. A diferencia de las demás categorías, que se entregan en Estocolmo, Suecia, el de la Paz se concede en Oslo, Noruega.

LEER MÁS: La escritora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

Nobel mostró un gran interés por los problemas sociales y participó activamente en el movimiento pacifista. Su amistad con Bertha von Suttner, una figura clave del movimiento internacional por la paz en Europa que posteriormente recibió el Nobel de la Paz, influyó en su visión sobre la paz. En su testamento, el galardón fue la quinta y última categoría que mencionó.

Premio Nobel paz
Noticias relacionadas
mariana enriquez y samanta schweblin, en el radar del nobel de literatura

Mariana Enríquez y Samanta Schweblin, en el radar del Nobel de Literatura

el premio nobel de fisica 2026 fue para el profesor belga francis halzen

El Premio Nobel de Física 2026 fue para el profesor belga Francis Halzen

chile: un violento aluvion arrastro autos e inundo calles

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Pedro Sánchez está ganando votos: la lectura política de las nuevas medidas sobre vivienda en España

"Pedro Sánchez está ganando votos": la lectura política de las nuevas medidas sobre vivienda en España

Ver comentarios

Lo último

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Ultimo Momento
Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Sionista derrotó a Quique para seguir en lo más alto de la Liga Provincial

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Chile: un violento aluvión arrastró autos e inundó calles

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Escándalo: integrantes del cuerpo técnico de Talleres terminaron a las trompadas con hinchas de Atlético Tucumán

Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista

Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista

De Los Conquistadores al primer puesto en los 10K de Río Gallegos

De Los Conquistadores al primer puesto en los 10K de Río Gallegos

Policiales
Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El tiempo en Entre Ríos: lluvias el viernes y una mejora para el sábado

El tiempo en Entre Ríos: lluvias el viernes y una mejora para el sábado

Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura: la misión de vincular al arte con la comunidad

Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura: la misión de vincular al arte con la comunidad

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

Entre Ríos contará con un nuevo radar meteorológico

Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027

Paraná abrió la inscripción para los Espacios Municipales de Primera Infancia 2027

CAME entregó a León XIV un documento con demandas para las pymes argentinas

CAME entregó a León XIV un documento con demandas para las pymes argentinas

Dejanos tu comentario