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El Premio Nobel de Física 2026 fue para el profesor belga Francis Halzen

El Premio Nobel de Física 2026 fue otorgado al belga Francis Halzen por contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube.

6 de octubre 2026 · 08:47hs
El Premio Nobel de Física 2026 fue para el profesor belga Francis Halzen

Revista Pesquisa

El Premio Nobel de Física 2026 fue otorgado al belga Francis Halzen por contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico, informaron las autoridades de la Real Academia Sueca de Ciencias.

Halzen, de 82 años y nacido en Bélgica, sentó las bases de un nuevo tipo de astronomía. Su idea consistía en utilizar el hielo glaciar del Polo Sur para capturar las misteriosas partículas llamadas neutrinos. El resultado fue el Observatorio de Neutrinos IceCube, capaz de rastrear neutrinos (a veces conocidos como “partículas fantasma” por la forma en que atraviesan la Tierra y nuestros cuerpos sin dejar rastro) originados en el cosmos distante.

El neutrino

El neutrino es la partícula más esquiva del universo; carece de carga eléctrica y casi no tiene masa. Generalmente, atraviesa la materia sin ser detectado; rara vez se hace notar al colisionar con un núcleo atómico. En la década de 1980, el profesor Halzen, que actualmente trabaja en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, se dio cuenta de que el hielo antártico podría ser ideal para capturar una cantidad suficiente de neutrinos, lo que permitiría a los investigadores obtener más información sobre sus lejanos orígenes.

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En 1992, un grupo de investigadores e ingenieros realizó los primeros intentos de introducir sensores de luz en el glaciar del Polo Sur. El avance se produjo unos veinte años después: el telescopio IceCube registró neutrinos con propiedades que convencieron a los investigadores de que se originaban en regiones distantes del espacio.

Halzen se dio cuenta de que ubicar el observatorio de neutrinos en el Polo Sur geográfico tenía muchas ventajas: allí ya existía una estación de investigación, con una organización para transportes regulares y todo lo necesario para que un equipo pudiera trabajar.

El hielo también ofrece muchas ventajas como material. A suficiente profundidad, la oscuridad es constante. Una desventaja es que el frío hace imposible viajar hacia y desde el Polo Sur durante gran parte del año. Todo el trabajo práctico debe realizarse durante el breve verano antártico, entre noviembre y febrero.

El año pasado, este premio de Física fue otorgado al británico John Clarke, al francés Michel Devoret y al estadounidense John Martinis por poner en práctica la mecánica cuántica y permitir el desarrollo de todo tipo de tecnología digital, desde teléfonos celulares hasta una nueva generación de computadoras.

Premio Nobel física
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