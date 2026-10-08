La escritora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

El Premio Nobel de Literatura 2026 fue anunciado este jueves y que será entregado a la escritora el 10 de diciembre en Estocolmo. El premio es de un millón de euros.

La poeta canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 “por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

El galardón, anunciado este jueves y que será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo, será de un millón de euros y es la máxima distinción literaria del mundo. Carson es una ensayista y poeta nacida en 1950 en Toronto, Canadá. A principios de los 80 publicó su primera tesis doctoral y su carrera se caracterizó por combinar la poesía con otras disciplinas académicas.

El comunicado oficial

En sus redes sociales, el Premio Nobel destacó a la canadiense "por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". En 1981 publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos, titulada Odi et Amo Ergo Sum, y a lo largo de su profesión combinó a la escritura poética con la traducción y la docencia en diversas universidades.

BREAKING NEWSThe 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” https://t.co/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

"Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de hallar nuevos significados. Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra", recalcó el Premio.

Trayectoria

En la década de 1990 se publicó una obra a menudo considerada como la más destacada de Carson: Autobiography of Red: A Novel in Verse (1998). Esta obra demuestra su extraordinaria capacidad para actualizar la tradición literaria clásica. Con una sensibilidad precisa hacia los lenguajes y experiencias contemporáneos, toma como punto de partida fragmentos poéticos del poeta griego del siglo VI a. C. Estesícoro sobre Gerión, el monstruo rojo alado.

A lo largo de su trayectoria, Carson explora con ligereza las posibilidades de la escritura, un proceso en el que el esbozo literario ha adquirido para ella un valor especial. Buena prueba de ello es Float (2016), una obra compuesta por veintidós cuadernillos sobre temas diversos que pueden leerse en cualquier orden. Otro ejemplo es Wrong Norma (2024), una combinación heterogénea de textos con un marcado carácter performativo, en la que Carson incursiona en diversos ámbitos artísticos y académicos.

Sus colaboraciones con artistas visuales, coreógrafos y directores de ópera y teatro evidencian la libertad con la que se relaciona con las expectativas literarias y las normas establecidas. Es precisamente este aspecto el que explica la enorme relevancia que su obra ha tenido en el panorama internacional del arte y la literatura desde la década de 1990.