El orangután que le tendió la mano a un trabajador

La foto de un orangutánque "le da la mano" a un hombre que se encuentra en un río de serpientes en Indonesia se volvió viral. La imagen fue tomada por un fotógrafo profesional que la compartió en sus redes sociales y, obviamente, generó miles de reacciones en todo el mundo.

En ese momento apareció el primate, que, al verlo en esa situación, decidió extenderle su mano. El momento fue captado por el fotógrafo aficionado Anil Prabhakar, quien se encontraba en el lugar con un grupo de amigos de excursión y entendió que la imagen era más que interesante.

Ante la repercusión que tuvo, develó qué ocurrió entre el simio y el hombre. "Las serpientes venenosas son depredadores de los orangutanes de Borneo y hubo un informe que sostenía que en ese lugar había, por eso esta persona estaba limpiando el lugar. Vi a un orangután acercarse a él y simplemente ofrecerle su mano", relató a la CNN.

Y detalló que el hombre se alejó del mono y salió del agua, es decir, no tuvo contacto con él. Cuando Prabhakar se acercó al empleado y le preguntó el motivo de su actitud, éste respondió: "Son completamente salvajes, no sabemos cómo reaccionarán, no estamos familiarizados con ellos’".

oranguran.jpg El momento fue captado por el fotógrafo aficionado Anil Prabhakar.

orangutan 2.jpg "Son completamente salvajes, no sabemos cómo reaccionarán, no estamos familiarizados con ellos’".