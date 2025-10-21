Nicolas Sarkozy comenzó a cumplir su condena por financiación ilegal. Ingresó este martes a prisión, pese a que su apelación aún está en trámite.

El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresó en prisión para cumplir una condena de cinco años.

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy ingresó este martes en la prisión de Santé para comenzar a cumplir una condena de cinco años de cárcel , dictada por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007. Se trata del primer ex mandatario francés que entra a prisión desde la década de 1940.

Sarkozy fue condenado por haber conspirado para recibir fondos del ex dictador libio Muamar el Gadafi, en el marco de su campaña electoral. Aunque la sentencia fue conocida hace un mes, y aún no está firme (a la espera de una resolución del recurso de apelación presentado por su defensa), un juez determinó que su ingreso a prisión debía ser inmediato.

El nuevo presidente de Bolivia convocó a "los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria"

Nicolas Sarkozy, primer ex presidente francés encarcelado desde los años 40

Nicolas Sarkozy (1).jpeg

El ex presidente llegó este martes por la mañana a la prisión, acompañado por su esposa Carla Bruni, su hija y sus hermanos, en medio de un importante operativo de seguridad.

Sus abogados ya presentaron una petición para que Sarkozy pueda permanecer en libertad provisional mientras se revisa su caso en segunda instancia, alegando que es "demasiado" que pase una noche en prisión.

Pese a la condena, Sarkozy sigue afirmando su inocencia. En un comunicado publicado esta mañana, denunció que el proceso en su contra constituye "un escándalo judicial" que lleva más de una década, basado en un documento "cuya falsedad está probada".

"Siento una profunda pena por Francia, que se encuentra humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes. No tengo dudas: la verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido aplastante", escribió.