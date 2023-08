Ecuador: denuncian ataques en la víspera de las elecciones

Embed Este grave hecho es un ejemplo más de lo que los ecuatorianos enfrentamos a diario, salir a la calle sin saber si volveremos y ser víctimas de la inseguridad que está fuera de control.



Ahora más que nunca no nos rendiremos y estamos aquí para actuar con firmeza, honestidad e… — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) August 19, 2023

"Me duele el miedo y la impotencia que vi en los ojos de todos los presentes. No podemos seguir así. ¡Mañana cambiemos el rumbo!", manifestó quien entre 2018 y 2020 fue vicepresidente de Lenín Moreno.

Videos que circulan en las redes sociales muestran a Sonnenholzner tomándose una foto con alguien en una cafetería cuando se escuchan disparos en la zona.

Comensales que estaban allí empezaron a correr, mientras se escucha el sonido de las sirenas de patrulleros policiales en el fondo.

La Policía ecuatoriana confirmó que en la zona donde se encontraba el candidato presidencial hubo un operativo contra un grupo de asaltantes y descartó que se tratara de un ataque contra el político.

¡ACUSA A LA POLICÍA! #URGENTE | "Los responsabilizo directamente de mi vida", dijo Francisco Tamariz, alcalde de La Libertad. Relató cómo supuestamente miembros de la Policía interceptaron su carro y descargaron más de 30 balazos.



Los detalles.

— La Contra (@LaContraEc) August 19, 2023

Horas antes, el alcalde de la localidad costera de La Libertad, Francisco Tamariz, cercano al expresidente Rafael Correa (2007-2017), denunció que fue víctima de un ataque a tiros, en otro hecho que se da diez días después de que el candidato Fernando Villavicencio fuera asesinado a la salida de un acto político en Quito.

"Intentaron MATARME", expresó el político a través de su cuenta en la red social X, añadiendo que hay "más de ocho testigos" del ataque registrado hacia la medianoche del viernes, en el que aseguró que participaron miembros de la Policía, según consignó la agencia de noticias AFP.

Tamariz señaló que salió ileso del ataque junto a su esposa y otros dos allegados que viajaban en un vehículo blindado, que fue blanco de unos 30 disparos.

Correa, cuya candidata Luisa González es favorita para la elección presidencial de mañana, replicó la denuncia que el alcalde de La Libertad -en el suroeste de Ecuador y con unos 100.000 habitantes- había divulgado en la misma plataforma.

Tamariz dijo luego en Facebook que al retornar del puerto de Guayaquil (suroeste), su camioneta blindada fue atacada a tiros por dos personas vestidas de civil que descendieron de un vehículo policial.

"En cuestión de segundos comenzaron a acribillar el vehículo (...), comenzaron a dispararnos, jamás preguntaron quién iba ahí", expresó el funcionario en una declaración que ofreció junto a su esposa. Ambos aparecieron con chalecos antibalas.

"Si no estuviera blindado (el auto), hermano ecuatoriano, yo no estaría aquí. Sería imposible que yo te estuviera hablando con 30 tiros que fueron (...) dirigidos a la camioneta donde yo me estaba transportando", agregó.

elecciones Ecuador.jpg

Por su parte, el jefe policial Juan Carlos Soria dio una conferencia de prensa en la que dijo que el alcalde y los vehículos que lo acompañaban evadieron un control policial y por eso hubo una respuesta de los agentes.

Según el comandante de la Policía de Santa Elena, la provincia en la que se encuentra La Libertad, las autoridades fueron alertadas por la presencia de tres vehículos de alta gama que se acercaban a la zona sin placas ni logotipos de entidades públicas, y que circulaban a alta velocidad.

De acuerdo con la versión policial, al querer detenerlos para un control, los vehículos siguieron la marcha y por eso los agentes dispararon.

Ecuador afronta en los últimos años una oleada de violencia vinculada con el narcotráfico con matanzas en las cárceles, que han dejado más de 430 presos muertos desde 2021 y un récord de homicidios de 26 por cada 100.000 habitantes en las calles en 2022, casi el doble que el año anterior, recordó la agencia de noticias Europa Press.

Además de Villavicencio, quien marchaba segundo o tercero para las elecciones de mañana, según las distintas encuestas, también fueron asesinados otro alcalde, un aspirante a diputado y un dirigente local del correísmo.

El jueves, durante el cierre de campaña, el candidato presidencial Daniel Noboa (derecha) denunció un atentado con disparos contra su caravana, del que salió ileso. No obstante, las autoridades contradijeron su versión.

Casi 13 millones y medio de ciudadanos elegirán este domingo a un presidente para que complete el mandato de Guillermo Lasso hasta 2025, después de que éste disolviera en mayo el Parlamento y convocara comicios anticipados cuando estaba por ser destituido por el Legislativo.