Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

Donald Trump publicó una imagen de Nicolás Maduro capturado por EE. UU. a bordo del USS Iwo Jima, con los ojos cubiertos y vestido con un chándal gris.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos, a bordo del buque USS Iwo Jima.

Los ojos de Maduro están cubiertos con un paño negro y lleva lo que parecen unos grandes auriculares sobre las orejas. No está claro si Maduro está cerca de su esposa, Cilia Flores, ya que ella no aparece en la fotografía.