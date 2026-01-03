Uno Entre Rios | El Mundo | Nicolás Maduro

Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

Donald Trump publicó una imagen de Nicolás Maduro capturado por EE. UU. a bordo del USS Iwo Jima, con los ojos cubiertos y vestido con un chándal gris.

3 de enero 2026 · 14:41hs
Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos, a bordo del buque USS Iwo Jima.

Maduro, vestido con un chándal gris de Nike, sostiene una botella de agua.

Países del mundo se expresaron tras el secuestro de Nicolás Maduro

Países del mundo se expresaron tras el secuestro de Nicolás Maduro

javier milei celebro captura de nicolas maduro: viva la libertad carajo

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

LEER MÁS: Donald Trump: "Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria"

Los ojos de Maduro están cubiertos con un paño negro y lleva lo que parecen unos grandes auriculares sobre las orejas. No está claro si Maduro está cerca de su esposa, Cilia Flores, ya que ella no aparece en la fotografía.

Maduro posteo Trump
Nicolás Maduro Donald Trump
Noticias relacionadas
Venezuela exige a Estados Unidos una prueba de vida de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Venezuela exige a Estados Unidos "una prueba de vida" de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

estados unidos secuestro a nicolas maduro tras un ataque en caracas

Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro tras un ataque en Caracas

papa leon xiv llamo a comenzar 2026 con un corazon que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo en Suiza

Suiza: decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo

Ver comentarios

Lo último

Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

Donald Trump: Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria

Donald Trump: "Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria"

Patronato puso en marcha su ilusión

Patronato puso en marcha su ilusión

Ultimo Momento
Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

Donald Trump: Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria

Donald Trump: "Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria"

Patronato puso en marcha su ilusión

Patronato puso en marcha su ilusión

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Policiales
Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Ovación
Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

La provincia
Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Dejanos tu comentario