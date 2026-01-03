Donald Trump publicó una foto de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos, a bordo del buque USS Iwo Jima.
Donald Trump publicó una imagen de Nicolás Maduro capturado por EE. UU. a bordo del USS Iwo Jima, con los ojos cubiertos y vestido con un chándal gris.
3 de enero 2026 · 14:41hs
Maduro, vestido con un chándal gris de Nike, sostiene una botella de agua.
Los ojos de Maduro están cubiertos con un paño negro y lleva lo que parecen unos grandes auriculares sobre las orejas. No está claro si Maduro está cerca de su esposa, Cilia Flores, ya que ella no aparece en la fotografía.