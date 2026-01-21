Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump descartó recurrir a la fuerza en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, en Davos, dijo que buscar “negociaciones inmediatas” por la isla y advirtió a Europa

21 de enero 2026 · 13:35hs
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que “cuando a Norteamérica le va bien, le va bien al resto del mundo”, a la vez que apuntó contra Europa en un discurso que brindó en el Foro Económico Mundial de Davos. "Nos encontramos en un punto en el que nunca habíamos estado antes”, expresó en el discurso en Davos y además dijo: “Veo que en Europa se pensó que la única manera de propiciar el crecimiento era a partir del gasto público, pero esto no es así”.

En tanto, el mandatario estadounidense criticó las políticas ambientales impulsadas durante el gobierno de Joe Biden, mientras que también dijo: “Muchos decían que a Estados Unidos le iba a ir mal, pero estoy demostrando que no tenían razón”.

Donald Trump en Davos

“Es un placer estar de regreso en el hermoso Davos, Suiza, y dirigirse a tantos líderes empresariales respetados, tantos amigos y algunos enemigos”, indicó al abrir su discurso.

En tanto, al hablar acerca del gobierno interino de Venezuela, señaló: “El liderazgo del país ha sido muy bueno. Han sido muy, muy inteligentes”.

Además, Trump, señaló que Estados Unidos va a compartir con Venezuela los 50 millones de barriles de petróleo que ha sacado de ese país y dijo: “Venezuela hará más dinero en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”.

El presidente estadounidense afirmó que no usará la fuerza para tomar el control de Groenlandia y dijo: “Busco iniciar negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”.

Luego, Trump expresó que “Canadá existe gracias a Estados Unidos” y le envió un mensaje al primer ministro de ese país: “Recuerda eso, Mark (Carney), la próxima vez que hagas tus declaraciones".

“Ahora lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo, frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz mundial y la protección global”, aseveró acerca nuevamente de Groenlandia.

