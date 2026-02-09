Donald Trump criticó el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl: "Una falta de respeto para el país"

Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump expresó su descontento y afirmó que la presentación del puertorriqueño representa una afrenta a la grandeza de EEUU

9 de febrero 2026 · 08:22hs
El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó su descontento y criticó la actuación de Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, la cual calificó como “uno de los peores de la historia y una falta de respeto para el país”.

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia! Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", escribió el mandatario en la red social Truth Social.

El mandatario afirmó que la presentación “fue una cachetada” y que representa una “afrenta a la grandeza de EEUU”, alejándose de los estándares de éxito, creatividad y excelencia que él defiende.

"No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio”, apuntó el líder norteamericano en su publicación

Días atrás, Trump había dicho que no asistiría a la 60ª edición de la Super Bowl, arremetiendo contra los "terribles" artistas que actuarán en el evento. "Soy anti-ellos", dijo de los músicos. "Creo que es una elección terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible".

Bad Bunny encabezó el espectáculo del medio tiempo de este año, una decisión que llevó a los asesores de Trump a decir que agentes del ICE estarán presentes en el "vergonzoso" evento. Por otra parte, Green Day actuó en la ceremonia de apertura.

Bad Bunny hizo historia en el Super Bowl 2026

Bad Bunny hizo historia este domingo tras encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Ante más de 70 mil personas en el estadio y millones de espectadores en todo el mundo, el artista puertorriqueño brindó un show que combinó potencia escénica, una puesta visual impactante y un recorrido por los grandes éxitos de su carrera.

Así, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino masculino en encabezar un show de medio tiempo del Super Bowl y en el primer artista latino en hacerlo en solitario, marcando un nuevo hito para la música urbana y la cultura latina en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial.

Cabe recordar que en 2020, Shakira y Jennifer Lopez co-encabezaron el Halftime Show, con una participación especial del propio Bad Bunny.

Las críticas de Bad Bunny a Donald Trump

Bad Bunny también fue franco en su condena de las redadas de ICE, que el presidente Donald Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem, orquestaron en ciudades de todo el país desde enero.

En junio, el músico compartió un video que mostraba una redada de ICE en la ciudad puertorriqueña de Carolina con sus 49 millones de seguidores en Instagram. "Mira, esos cabrones están en esos autos, RAV4... en lugar de dejar a la gente tranquila y trabajando", comentó en el video.

El mes siguiente, lanzó el video de su nueva canción "NUEVAYoL", que criticaba duramente al imperialismo estadounidense al mostrar una bandera puertorriqueña colgando de la tiara de la Estatua de la Libertad, y presentaba un segmento de voz en off que suena extrañamente como la de Trump .

