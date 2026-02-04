Uno Entre Rios | El Mundo | Padre

Padre entrega a su hijo y 10 hombres son imputados por violación y tortura en Francia

Diez hombres fueron imputados en Francia por drogar y abusar de un nene de 5 años entregado por su padre, la causa incluye violación y tortura.

4 de febrero 2026 · 09:26hs
Padre entrega a su hijo y 10 hombres son imputados por violación y tortura en Francia.

Padre entrega a su hijo y 10 hombres son imputados por violación y tortura en Francia.

La Justicia de Francia imputó a diez hombres, de entre 29 y 50 años, por drogar y abusar de un nene de 5 años que habría sido entregado por su padre. Según la Fiscalía de Lille, en el norte del país, el padre habría puesto a su hijo en manos de los acusados, quienes enfrentan cargos por "violencias sexuales agravadas por el uso de sustancias químicas".

La causa incluye cargos gravísimos: "violación y agresión sexual con tortura o acto de barbarie", además de la "administración, sin el conocimiento ni el consentimiento de un menor de 15 años, de una sustancia que pueda afectar su juicio o el control de sus acciones con el fin de cometer una violación o agresión sexual".

allanaron la sede de x en francia y citaron a declarar a elon musk

Allanaron la sede de X en Francia y citaron a declarar a Elon Musk

Tormenta de nieve en Nueva York: Tuvimos temperaturas de -21°

Argentino en la tormenta de nieve en Nueva York: "Tuvimos temperaturas de -21°"

LEER MÁS: Allanaron la sede de X en Francia y citaron a declarar a Elon Musk

Abuso infantil con drogas químicas sacude Francia: imputan a 10 hombres

Policía Nacional de Francia (1).jpeg

La pena máxima para el delito de violación con tortura o actos de barbarie es cadena perpetua, según precisó la Fiscalía.

Según France 3, los abusos ocurrieron durante una fiesta organizada el viernes 14 de febrero de 2025 por una pareja homosexual de Lille, en un departamento alquilado en el casco histórico de la ciudad.

Varios hombres estaban presentes esa noche, incluyendo un padre con su hijo de cinco años. Durante la fiesta, los participantes consumieron 3-MMC, una droga sintética utilizada como estimulante sexual.

Según Les Dernières Nouvelles d’Alsace, los participantes grabaron los abusos sufridos por el niño y luego compartieron el video en redes.

La policía abrió una investigación el sábado 15 de febrero, tras la hospitalización del nene. La investigación culminó en la imputación de diez hombres de entre 29 y 50 años por algunos de los cargos.

Estas imputaciones tuvieron lugar entre el domingo 23 de febrero de 2025 y el domingo 22, según información de la fiscalía de Lille, contactada por France 3 Hauts-de-France.

Nueve hombres fueron puestos en prisión preventiva, incluida la pareja que organizó la fiesta. Uno de los cónyuges se suicidó en la cárcel el sábado 21 de junio de 2025.

El nene está recibiendo atención especializada y quedó bajo la custodia de su madre, de quien el padre ya estaba separado antes de que se produjeran los abusos.

Según la fiscalía de Lille, el padre fue acusado de "agresión sexual incestuosa y complicidad en violación y agresión sexual agravada contra su hijo" y también fue víctima de "violación y agresión sexual con una sustancia química" esa misma noche. La investigación sigue en curso.

Padre Francia Abuso sexual
Noticias relacionadas
Cuba se queda sin combustible tras las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos contra proveedores de crudo. Cancillería recomienda no viajar a Cuba

Cuba enfrenta un colapso inminente por falta de combustible

Revelan que Estados Unidos y Argentina negocian un acuerdo para que este país reciba a los inmigrantes deportados pro la gestión de Donald Trump 

Argentina niega que recibirá inmigrantes deportados de Estados Unidos

espana regulariza a 800.000 inmigrantes

España regulariza a 800.000 inmigrantes

Ver comentarios

Lo último

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Ultimo Momento
Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

Policiales
Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ovación
Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

La provincia
Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Dejanos tu comentario