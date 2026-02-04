Padre entrega a su hijo y 10 hombres son imputados por violación y tortura en Francia.

Diez hombres fueron imputados en Francia por drogar y abusar de un nene de 5 años entregado por su padre, la causa incluye violación y tortura.

La Justicia de Francia imputó a diez hombres, de entre 29 y 50 años, por drogar y abusar de un nene de 5 años que habría sido entregado por su padre . Según la Fiscalía de Lille, en el norte del país, el padre habría puesto a su hijo en manos de los acusados, quienes enfrentan cargos por "violencias sexuales agravadas por el uso de sustancias químicas".

La causa incluye cargos gravísimos: "violación y agresión sexual con tortura o acto de barbarie" , además de la "administración, sin el conocimiento ni el consentimiento de un menor de 15 años, de una sustancia que pueda afectar su juicio o el control de sus acciones con el fin de cometer una violación o agresión sexual" .

Abuso infantil con drogas químicas sacude Francia: imputan a 10 hombres

La pena máxima para el delito de violación con tortura o actos de barbarie es cadena perpetua, según precisó la Fiscalía.

Según France 3, los abusos ocurrieron durante una fiesta organizada el viernes 14 de febrero de 2025 por una pareja homosexual de Lille, en un departamento alquilado en el casco histórico de la ciudad.

Varios hombres estaban presentes esa noche, incluyendo un padre con su hijo de cinco años. Durante la fiesta, los participantes consumieron 3-MMC, una droga sintética utilizada como estimulante sexual.

Según Les Dernières Nouvelles d’Alsace, los participantes grabaron los abusos sufridos por el niño y luego compartieron el video en redes.

La policía abrió una investigación el sábado 15 de febrero, tras la hospitalización del nene. La investigación culminó en la imputación de diez hombres de entre 29 y 50 años por algunos de los cargos.

Estas imputaciones tuvieron lugar entre el domingo 23 de febrero de 2025 y el domingo 22, según información de la fiscalía de Lille, contactada por France 3 Hauts-de-France.

Nueve hombres fueron puestos en prisión preventiva, incluida la pareja que organizó la fiesta. Uno de los cónyuges se suicidó en la cárcel el sábado 21 de junio de 2025.

El nene está recibiendo atención especializada y quedó bajo la custodia de su madre, de quien el padre ya estaba separado antes de que se produjeran los abusos.

Según la fiscalía de Lille, el padre fue acusado de "agresión sexual incestuosa y complicidad en violación y agresión sexual agravada contra su hijo" y también fue víctima de "violación y agresión sexual con una sustancia química" esa misma noche. La investigación sigue en curso.