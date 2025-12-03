Luiz Inácio Lula da Silva bajó impuestos a trabajadores y se los subió a los millonarios

La reforma del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva inyectará en el consumo unos 28 billones de reales, equivales a 5.000 millones de dólares

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó la nueva ley que elimina el impuesto de renta a los que ganan menos y que ataca la injusticia tributaria obligando a pagar más tributos a quienes ganan más. Se estima que la reducción permitirá inyectar en el consumo cerca de 28 billones de reales, lo que equivale a cinco mil millones de dólares.

Se trata de una reforma que Lula presentó como candidato en 2022 y que será una pieza clave en las elecciones del próximo año, a las que el líder progresista ya dijo que aspirará.

«Quien vive en una mansión, tiene dinero en el exterior, colecciona autos importados, aviones privados y motos acuáticas, paga diez veces menos que un profesor, un policía o una enfermera», dijo Lula en una transmisión en directo a todo el país por los medios de comunicación y las redes sociales.

La nueva ley, aprobada por unanimidad en la Cámara y el Senado, sancionada la semana pasada y que entrará en vigor en enero de 2026, elimina el impuesto de renta para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales (943 dólares o 806 euros) y aumenta la carga tributaria sobre los superricos. También habrá una reducción proporcional para quienes tienen salarios de hasta 7.350 reales (1.390 dólares), con lo cual, según el Gobierno, el universo de personas beneficiadas será de unos 25 millones.

Según cálculos del fisco brasileño, una persona que gana 4.800 reales (905 dólares) dejará de pagar cerca de un 95 % menos al año, lo que equivale prácticamente a un salario.

El líder progresista explicó que ese alivio fiscal será compensado con un impuesto del 10 % sobre la renta de quienes ganan más de un millón de reales al año (188.679 dólares) grupo que representa apenas el 0,1 % de la población brasileña.

Lula señaló que la iniciativa busca enfrentar la «injusticia tributaria» que, según él, ha marcado la historia del país, en la que los trabajadores llegan a pagar hasta el 27,5 % de impuestos mientras las grandes fortunas contribuyen con apenas un 2,5 % en promedio.

El presidente destacó que el nuevo modelo tributario le inyectará unos 28.000 millones de reales (5.283 millones de dólares) a la economía del país en 2026, estimulando el consumo, el comercio y la generación de empleo.

“Brasil cambió en esta última semana. Por primera vez, más de cien años después del inicio del Impuesto a la Renta, los privilegios de una pequeña élite financiera dieron lugar a conquistas para la mayoría del pueblo brasileño”, afirmó el presidente al abrir su discurso.

Promesa de campaña de Lula, la exención fue sancionada el pasado día 26 y es una de las principales apuestas del gobierno para las elecciones de 2026. El cambio también incluye un descuento en el impuesto para quienes ganan entre R$ 5.000 y R$ 7.350 mensuales.

En el discurso, de poco más de seis minutos, Lula comparó el valor de la exención con un 14º salario. Dijo además que el dinero ahorrado podrá utilizarse para pagar deudas, viajar o comprar un televisor “con pantalla más grande” para ver el Mundial de 2026.

“Este alivio en el impuesto a la renta significa más dinero en el bolsillo, lo que significa mayor poder de compra, lo que significa aumento del consumo, lo que hace girar la rueda de la economía”, dijo Lula.

El presidente afirmó que la estimación de inyección en la economía para 2026, calculada por la Receita Federal, es un “estímulo extraordinario” para diversos sectores.

“Con cero Impuesto a la Renta, una persona con salario de R$ 4.800 puede ahorrar R$ 4.000 en un año. Es casi un 14º salario”, afirmó.

Lula también dijo que la compensación no se hará con recortes en salud o educación, sino mediante la tributación de los llamados súper ricos, “que ganan más de R$ 1 millón por año y hoy no pagan nada o casi nada de impuesto”.

Cálculos del Ministerio de Hacienda indican que unos 15 millones de brasileños dejarán de pagar el impuesto bajo la nueva regla. Para compensar la exención, habrá una mayor carga para los llamados súper ricos, un grupo de 140 mil contribuyentes con ingresos superiores a R$ 600 mil al año, es decir, R$ 50 mil por mes.

“Estamos hablando del 0,1% de la población. De gente que gana 10, 20 o 100 veces más que el 99% del pueblo brasileño, y que va a contribuir con hasta el 10% de impuesto sobre la renta, para dar un alivio a las familias que trabajan, luchan y mueven este país”, dijo Lula en otro tramo del discurso.

El mandatario dijo que la élite brasileña acumuló, en más de 500 años de historia del país, privilegios transmitidos por varias generaciones. “Entre los muchos privilegios, tal vez el más vergonzoso sea el de pagar menos Impuesto a la Renta que la clase media y los trabajadores”.

La exención del impuesto para quienes reciben hasta R$ 5.000 es una apuesta del gobierno para elevar la popularidad de Lula. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (Secom) ya destinó al menos R$ 40 millones para producir y difundir publicidad sobre la medida.

La ceremonia de sanción, en el Palacio del Planalto, no contó con la presencia de los presidentes de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ni del Senado, Davi Alcolumbre (Unión-AP), en un gesto que marcó la escalada de tensiones entre el Congreso y el gobierno de Lula.

En la práctica, hoy la exención llega a quienes ganan hasta R$ 3.036 por mes. La franja de exención de la tabla es de R$ 2.428,80 mensuales, pero la Receita aplica automáticamente un descuento simplificado de R$ 607,20, que elimina el IR de quienes ganan hasta dos salarios mínimos (R$ 3.036 en 2025).

La ampliación tendrá un costo de R$ 31,2 mil millones el año próximo, según el diputado Arthur Lira (PP-AL), que fue el relator del proyecto. La compensación vendrá con un impuesto mínimo del 10% para los súper ricos.

En el tramo final del discurso, Lula destacó la caída de la inflación y del desempleo, además de programas del gobierno como el Pé-de-Meia. Dijo que, incluso con avances, Brasil sigue siendo desigual. “La modificación del Impuesto a la Renta es un paso decisivo para transformar esta realidad, pero es solo el primero”.