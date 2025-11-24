Uno Entre Rios | El Mundo | Estados Unidos

Estados Unidos y Ucrania redactan borrador de acuerdo de paz

Fue durante sus conversaciones en Ginebra y el mismo está “actualizado y refinado”.

24 de noviembre 2025 · 11:35hs
Estados Unidos y Ucrania redactaron el borrador sobre un marco de paz actualizado y refinado durante sus conversaciones de Ginebra

Estados Unidos y Ucrania redactaron el borrador sobre un marco de paz "actualizado y refinado" durante sus conversaciones de Ginebra, Suiza,

Estados Unidos y Ucrania redactaron el borrador sobre un marco de paz "actualizado y refinado" durante sus conversaciones de Ginebra, Suiza, según informó la Casa Blanca. Ambas partes acordaron seguir trabajando sobre propuestas conjuntas en los próximos días, según un comunicado conjunto publicado por la Casa Blanca.

Las decisiones finales bajo este marco serán adoptadas por los presidentes de ambos países, según se indicó y el comunicado también apuntó que Ucrania, liderada por Volodímir Zelenski, expresó su gratitud a Estados Unidos y al mandatario estadounidense, Donald Trump.

El domingo, Donald Trumpo había acusado a sus líderes de ser unos desagradecidos. "El liderazgo de Ucrania ha expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos", escribió.

En tanto, representantes de Estados Unidos, Ucrania y los países europeos se reunieron el domingo en Ginebra mientras la Casa Blanca impulsa un acuerdo sobre un plan de paz de 28 puntos para finalizar la crisis de Ucrania.

Tras una reunión entre la delegación ucraniana y asesores de Seguridad Nacional del Reino Unido, Francia y Alemania, la parte ucraniana sostuvo conversaciones bilaterales con representantes estadounidenses.

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Por qué este 24 de noviembre es feriado en Argentina y cuándo llega el último fin de semana largo del año

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Por qué este 24 de noviembre es feriado en Argentina y cuándo llega el último fin de semana largo del año

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Estados Unidos y Ucrania redactan borrador de acuerdo de paz

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Colonia Avellaneda: cuatro personas resultaron heridas tras un choque

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Armonía despliega un viaje lleno de emoción

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y River juegan mucho más que un clásico

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Finalizó la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná

Entre Ríos: clima agradable con máximas de 28 grados

Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

