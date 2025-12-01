Elecciones en Honduras: en el conteo triunfa la derecha

Nasry Asfura Tito, el candidato de ultraderecha apoyado por Donald Trump, quedó a un paso de convertirse en el nuevo presidente de Honduras. Escrutinio

Nasry Asfura Tito, el candidato de ultraderecha apoyado por Donald Trump, quedó a un paso de convertirse en el nuevo presidente de Honduras. Escrutinio

Nasry Asfura Tito, el candidato de ultraderecha apoyado por Donald Trump, quedó a un paso de convertirse en el nuevo presidente de Honduras. Escrutinio

Nasry Asfura Tito, el candidato de ultraderecha apoyado por Donald Trump , quedó a un tris de convertirse en el nuevo presidente de Honduras tras una campaña marcada por las amenazas del mandatario estadounidense de recortar la ayuda a ese país si su aliado no ganaba.

Trump lo volvió a hacer. La misma advertencia y la misma presión que ensayó a favor de Javier Milei en las legislativas argentinas fue la que utilizó con Asfura que, según los últimos conteos, aventaja por 2 puntos a su rival inmediato.

Día Mundial del Sida: los desafíos y avances en la lucha contra el VIH

El jefe de la Casa Blanca fue el principal operador y jefe de campaña. A través de múltiples declaraciones públicas, ejerció su poder de influencia hasta la línea de transgresión sobre los asuntos internos de un país.

Elecciones Honduras Nasry Asturias

Días antes de las elecciones había advertido que Washington “no malgastará” recursos en Honduras si no era electo Asfura, a quien denominó como “único amigo de la libertad”. Luego dejó claro que Washington iba a seguir “de cerca” los comicios.

Pero la sorpresa que bordeó el escándalo fue cuando el viernes pasado anunció que, si ganaba su candidato, indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien gobernó de 2014 a 2022, y desde 2024 purga 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Como todo lo que hace Trump también lo hace Milei, el presidente argentino también había expresado públicamente su apoyo al ultraderechista del Partido Nacional, conocido por los hondureños como “Papi a la orden”.

Elecciones Honduras Nasry Asturias derecha

El recuento de votos en Honduras

A pesar de que el escrutinio aún no finalizó, el triunfo parcial de Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, deja claro el final de la administración socialista de Libre (Libertad y Refundación), que por primera vez gobernó en ese país.

Los últimos datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) son los siguientes:

Nasry Asfura (Partido Nacional): 40,6%

(Partido Nacional): 40,6% Salvador Nasralla (Partido Liberal): 38,7%

(Partido Liberal): 38,7% Rixi Moncada (Partido Socialista Democrático Libertad y Refundación): 19,5%

(Partido Socialista Democrático Libertad y Refundación): 19,5% Mesas escrutadas : 44,8%

Donald Trump Irán Israel Bombardeos.jpg

El candidato de Trump

Es la segunda vez que Asfura, de 67 años, se presenta como candidato a presidente. La primera fue contra quien hoy ejercer la Presidencia, la socialista Xiomara Castro, esposa Manuel “Mel” Zelaya, el mandatario derrocado por un golpe de Estado en 2009.

El candidato de Trump fue cauto en el triunfalismo. Por su parte, su principal competidor, Nasralla -un presentador de televisión de 72 años que se presenta por tercera vez como candidato- dijo confiar en que el resultado “va a cambiar”.

En las elecciones de ese país con historial de fraudes y golpes de Estado, los hondureños debían decidir si renuevan la confianza en su primer gobierno de izquierda o siguen los pasos de Bolivia y Argentina, donde los partidos de ultraderecha fueron los más votados en sus últimos comicios.

Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años. La autoridad electoral aún no dio cifra de participación.

A pesar de una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada electoral se desarrolló en calma, según la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).