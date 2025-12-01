Uno Entre Rios | El Mundo | Honduras

Elecciones en Honduras: en el conteo triunfa la derecha

Nasry Asfura Tito, el candidato de ultraderecha apoyado por Donald Trump, quedó a un paso de convertirse en el nuevo presidente de Honduras. Escrutinio

1 de diciembre 2025 · 12:09hs
Nasry Asfura Tito

Nasry Asfura Tito, el candidato de ultraderecha apoyado por Donald Trump, quedó a un paso de convertirse en el nuevo presidente de Honduras. Escrutinio
Nasry Asfura Tito

Nasry Asfura Tito, el candidato de ultraderecha apoyado por Donald Trump, quedó a un paso de convertirse en el nuevo presidente de Honduras. Escrutinio

Nasry Asfura Tito, el candidato de ultraderecha apoyado por Donald Trump, quedó a un tris de convertirse en el nuevo presidente de Honduras tras una campaña marcada por las amenazas del mandatario estadounidense de recortar la ayuda a ese país si su aliado no ganaba.

Trump lo volvió a hacer. La misma advertencia y la misma presión que ensayó a favor de Javier Milei en las legislativas argentinas fue la que utilizó con Asfura que, según los últimos conteos, aventaja por 2 puntos a su rival inmediato.

Día Mundial del Sida: los desafíos y avances en la lucha contra el VIH.

Día Mundial del Sida: los desafíos y avances en la lucha contra el VIH

El joven había eludido la seguridad del lugar e ingresó en el recinto del animal trepando por una palmera. Ocurrió en el Parque Zoobotânico Arruda Câmara, en João Pessoa, Brasil

Brasil: Leona mató a un joven en un zoológico

El jefe de la Casa Blanca fue el principal operador y jefe de campaña. A través de múltiples declaraciones públicas, ejerció su poder de influencia hasta la línea de transgresión sobre los asuntos internos de un país.

Elecciones Honduras Nasry Asturias

Días antes de las elecciones había advertido que Washington “no malgastará” recursos en Honduras si no era electo Asfura, a quien denominó como “único amigo de la libertad”. Luego dejó claro que Washington iba a seguir “de cerca” los comicios.

Pero la sorpresa que bordeó el escándalo fue cuando el viernes pasado anunció que, si ganaba su candidato, indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien gobernó de 2014 a 2022, y desde 2024 purga 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Como todo lo que hace Trump también lo hace Milei, el presidente argentino también había expresado públicamente su apoyo al ultraderechista del Partido Nacional, conocido por los hondureños como “Papi a la orden”.

Elecciones Honduras Nasry Asturias derecha

El recuento de votos en Honduras

A pesar de que el escrutinio aún no finalizó, el triunfo parcial de Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, deja claro el final de la administración socialista de Libre (Libertad y Refundación), que por primera vez gobernó en ese país.

Los últimos datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) son los siguientes:

  • Nasry Asfura (Partido Nacional): 40,6%
  • Salvador Nasralla (Partido Liberal): 38,7%
  • Rixi Moncada (Partido Socialista Democrático Libertad y Refundación): 19,5%
  • Mesas escrutadas: 44,8%
Donald Trump Irán Israel Bombardeos.jpg

El candidato de Trump

Es la segunda vez que Asfura, de 67 años, se presenta como candidato a presidente. La primera fue contra quien hoy ejercer la Presidencia, la socialista Xiomara Castro, esposa Manuel “Mel” Zelaya, el mandatario derrocado por un golpe de Estado en 2009.

El candidato de Trump fue cauto en el triunfalismo. Por su parte, su principal competidor, Nasralla -un presentador de televisión de 72 años que se presenta por tercera vez como candidato- dijo confiar en que el resultado “va a cambiar”.

En las elecciones de ese país con historial de fraudes y golpes de Estado, los hondureños debían decidir si renuevan la confianza en su primer gobierno de izquierda o siguen los pasos de Bolivia y Argentina, donde los partidos de ultraderecha fueron los más votados en sus últimos comicios.

Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años. La autoridad electoral aún no dio cifra de participación.

A pesar de una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada electoral se desarrolló en calma, según la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Honduras Donald Trump Elecciones Nasry Asfura
Noticias relacionadas
Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

Perú: expresidente Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de cárcel

Perú: expresidente Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de cárcel

Al menos trece personas murieron este miércoles en un incendio ocurrido en un complejo residencial de Hong Kong.

Hong Kong: devastador incendio con decenas de muertos

Estados Unidos y Ucrania redactaron el borrador sobre un marco de paz actualizado y refinado durante sus conversaciones de Ginebra, Suiza,

Estados Unidos y Ucrania redactan borrador de acuerdo de paz

Ver comentarios

Lo último

Día Mundial del Sida: los desafíos y avances en la lucha contra el VIH

Día Mundial del Sida: los desafíos y avances en la lucha contra el VIH

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

El periodista de 15 años que relató la final desde un cerro de Lima

El periodista de 15 años que relató la final desde un cerro de Lima

Ultimo Momento
Día Mundial del Sida: los desafíos y avances en la lucha contra el VIH

Día Mundial del Sida: los desafíos y avances en la lucha contra el VIH

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

El periodista de 15 años que relató la final desde un cerro de Lima

El periodista de 15 años que relató la final desde un cerro de Lima

Rumbo a Australia 2027: este miércoles se sortean los grupos del Mundial

Rumbo a Australia 2027: este miércoles se sortean los grupos del Mundial

Sexto triunfo seguido: la tremenda racha de Claudio Úbeda en Boca

Sexto triunfo seguido: la tremenda racha de Claudio Úbeda en Boca

Policiales
Crimen de Roberto Curá: rechazan exclusión de evidencia

Crimen de Roberto Curá: rechazan exclusión de evidencia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Ovación
Luciano Vicentín, entre la lesión y el desafío japonés

Luciano Vicentín, entre la lesión y el desafío japonés

Rumbo a Australia 2027: este miércoles se sortean los grupos del Mundial

Rumbo a Australia 2027: este miércoles se sortean los grupos del Mundial

Boca derrotó a Argentinos Juniors y se instaló en semifinales

Boca derrotó a Argentinos Juniors y se instaló en semifinales

Sexto triunfo seguido: la tremenda racha de Claudio Úbeda en Boca

Sexto triunfo seguido: la tremenda racha de Claudio Úbeda en Boca

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

La provincia
Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Bomberos Voluntarios de Villa Elisa usarán trajes de última generación

Bomberos Voluntarios de Villa Elisa usarán trajes de última generación

SMN: sigue el tiempo inestable y el calor

SMN: sigue el tiempo inestable y el calor

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Dejanos tu comentario