Donald Trump afirmó que hay negociaciones con China

Este miércoles, China decidió restringir el envío de seis metales pesados, los cuales, de acuerdo con Washington, constituyen "componentes esenciales para fabricantes de automóviles, fabricantes aeroespaciales, empresas de semiconductores y contratistas militares de todo el mundo".

El Gobierno estadounidense respondió imponiendo aranceles de al menos el 245% a los productos chinos, algo que desde Pekín consideraron "chantaje".

El republicano fue consultado si mantenía conversaciones directas con su homólogo chino, a lo que respondió: "Nunca he dicho si ha ocurrido o no", al tiempo que dio a entender que no era algo que hablaría públicamente. "No es apropiado", sentenció.

En cambio, cuando se le preguntó si su par chino se había contactado con él, Trump fue más permisivo: "Se podría pensar que es bastante obvio que lo ha hecho, pero hablaremos de eso pronto".

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha ido in crescendo en las últimas semanas, algo que provocó una gran incertidumbre en los mercados internacionales y que impactó de lleno en las economías de ambos países y en el comercio global.

"La pelota está en su tejado"

No obstante, el presidente norteamericano dejó en claro que las negociaciones se encuentran avanzadas al afirmar: "Creo que vamos a alcanzar un acuerdo con China muy bueno".

Asimismo, se refirió al resto de negociaciones con los socios comerciales de EEUU y apuntó a que se cierren en "tres o cuatro semanas". "Estamos hablando con todo el mundo", manifestó.

En cuanto a los tiempos de las conversaciones, Trump ironizó al expresar: "El problema es que un día tiene solo un determinado número de horas", pero fue contundente al hablar de China: "La pelota está en su tejado".

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano impuso aranceles para combatir lo que considera prácticas comerciales injustas por parte de China. Sin embargo, se mostró abierto a negociar para llegar a un acuerdo con el gigante asiático. "Creo que lo vamos a lograr, y si no, lo conseguiremos de todos modos porque estableceremos un objetivo y ya está", concluyó.