Descubren en China una nueva especie de "sapo cornudo"

Científicos chinos identificaron en Guangdong un nuevo sapo cornudo cuya singular anatomía y hábitat resaltan la importancia de las áreas protegidas.

29 de noviembre 2025 · 21:14hs
Descubren en China una nueva especie de sapo cornudo en Guangdong.

Descubren en China una nueva especie de "sapo cornudo" en Guangdong.

Investigadores chinos identificaron una nueva especie de sapo cornudo, Boulenophrys yangchunensis, en la provincia de Guangdong, al sur de China. El hallazgo fue publicado en la revista taxonómica internacional Herpetozoa.

Este anfibio de cuerpo pequeño se distingue por la unión de sus talones cuando las extremidades traseras están plegadas, un hocico afilado visto desde arriba y una sola almohadilla nupcial con densas espinas en las bases dorsales del primer y segundo dedo en los machos adultos reproductores. Habita en arroyos de montaña de corriente rápida, así como en el suelo del bosque cercano y en la hojarasca de la Reserva Natural Provincial de Ehuangzhang, situada en la ciudad de Yangchun.

En el sur de China, hallan una especie inédita de sapo cornudo

Sapo cornudo (1).jpeg

Durante las observaciones, los machos fueron escuchados llamando desde hojas situadas entre 10 y 30 centímetros sobre el suelo. Según el investigador principal Lin Shishi, de la Politécnica de Ingeniería de Protección Ambiental de Guangdong, el nombre de la especie se deriva de su lugar de descubrimiento.

Lin destacó que este hallazgo refleja la importancia de estudios precisos y específicos sobre la biodiversidad, además de los esfuerzos de conservación, y subrayó el papel de las áreas protegidas en la preservación de las especies. El estudio fue realizado por el Centro de Monitoreo, Rescate y Conservación de Vida Silvestre de Guangdong, la Politécnica de Ingeniería de Protección Ambiental de Guangdong y la Reserva Natural Provincial Yangchun Ehuangzhang de Guangdong.

Sapo Cornudo China
