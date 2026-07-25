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Daniel Scioli sufrió un intento de robo en su casa: un ex custodio lideraba la banda

Daniel Scioli sufrió un intento de robo en su casa por una banda liderada por un ex custodio. Dos sospechosos fueron detenidos y otros dos son buscados.

25 de julio 2026 · 15:13hs
Un ex custodio lideró la banda que intentó robar la casa de Daniel Scioli.

Un ex custodio lideró la banda que intentó robar la casa de Daniel Scioli.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de La Nación, Daniel Scioli, fue víctima de un violento intento de robo en su casa de la localidad de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre. Según confirmaron fuentes judiciales, el hecho tuvo lugar el último miércoles a las 3 de la madrugada, cuando un grupo de al menos cuatro delincuentes armados ingresaron al domicilio del funcionario cubriéndose el rostro con máscaras de payasos. Sabían cómo entrar porque el líder de la banda, un ex policía de la fuerza Bonaerense, había sido su custodio hace unos 10 años.

Los sospechosos, que fueron captados por las cámaras de seguridad de la propiedad, descendieron de un auto en plena madrugada. Uno de ellos quedó a bordo, mientras que los otros tres bajaron y se acercaron al buzón de correo ubicado al lado del portón principal. El motivo: tenían el dato de que ahí estaba el botón que abría la puerta.

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En apenas segundos, los delincuentes lograron ingresar al predio. Sin embargo, todavía tenían un largo trecho que caminar hasta la casa donde Scioli estaba descansando. En esos largos metros, en los que se mostraron con la cara cubierta, guantes y armas, los custodios del funcionario, que estaban de guardia en una especie de “búnker” que tiene la propiedad, advirtieron los movimientos y salieron a enfrentarlos.

Los agentes impartieron la voz de “alto, policía”, pero la respuesta de uno de los sospechosos fue apuntarlo con un arma de fuego, identificada por las autoridades como una pistola calibre 9 mm. En ese instante, los sospechosos activaron el mecanismo de cerrado de la puerta, quedando en el interior del predio, pero sin poder acceder a la vivienda principal.

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En el hecho tomó intervención el fiscal Cosme Iribarren de la UFI de Benavídez, quien tomó declaración a los testigos y analizó las cámaras de seguridad del predio para identificar a los responsables. En solo 16 horas logró dar con dos de ellos, a quienes imputó por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego no apta, en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Uno de los detenidos fue Braian Orona, identificado como el líder de la banda. Según consignó Infobae, es ex agente de la Policía Bonaerense y había trabajado como custodio de Scioli hasta, por lo menos, 2015, cuando el funcionario era Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Por eso, creen los investigadores, sabía por dónde ingresar al domicilio.

También cayó uno de sus cómplices, que es el dueño del auto utilizado en el hecho. Los otros dos sospechosos que participaron en el episodio ya fueron identificados y están siendo intensamente buscados por las autoridades.

En el marco de la causa, el fiscal Iribarren ordenó una serie de allanamientos en los domicilios de los sospechosos, donde encontró la ropa y las máscaras que habrían utilizado en el intento de asalto al funcionario nacional.

Daniel Scioli Robo Banda Casa
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