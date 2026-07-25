Franco Colapinto largará 13° en el GP de Hungría

El piloto argentino Franco Colapinto con el Alpine quedó 13° en la qualy del GP de Hungría de fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto con el Alpine quedó 13° en la qualy del GP de Hungría de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto con el Alpine quedó 13° en la qualy del GP de Hungría de Fórmula 1

Franco Colapinto clasificó 13° para el Gran Premio de Hungría, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quedó apenas por delante, en el 12° lugar. Un resultado que refleja las limitaciones de un A526 que volvió a estar no tan lejos de la pelea por los puntos pero lo obliga a pensar en una carrera de resistencia más que de ataque en un circuito complicado.

El contexto tampoco ayudó. Colapinto no participó de la primera práctica libre, ya que Alpine cumplió con su programa de darle rodaje al piloto reserva Paul Aron, quien ocupó su butaca durante la FP1. Eso significó arrancar el fin de semana con menos tiempo en pista que el resto.

Cuando finalmente salió a girar en la FP2, la jornada terminó de la peor manera: perdió el control del auto y sufrió un accidente que provocó una bandera roja, dañando el Alpine y, sobre todo, haciéndole perder un valioso tiempo de trabajo para encontrar la puesta a punto.

Ya el sábado, en el último entrenamiento, el panorama tampoco cambió demasiado. Colapinto finalizó 14°, una muestra de que el rendimiento del Alpine seguía sin aparecer antes de la clasificación.

En la qualy logró avanzar a la Q2, pero el potencial del auto no dio para más y cerró el día en el 13er puesto, con Gasly apenas un escalón por delante. La posición no parece dramática a simple vista, aunque cobra otra dimensión si se tiene en cuenta el escenario del domingo.

El Hungaroring es uno de los circuitos más difíciles del calendario para concretar sobrepasos. Su trazado angosto y trabado hace que la posición de largada sea determinante y que cualquier intento de remontada dependa, en gran medida, de la estrategia, los errores ajenos o la aparición de un auto de seguridad. Incluso Pirelli volvió a remarcar que la dificultad para adelantar convierte a la posición en pista en un factor decisivo.

En cuanto a la parte de arriba de la tabla, Lando Norris pudo cortar con la hegemonía de Mercedes, que en las 10 fechas había metido la pole con Kimi Antonelli (6) y George Russell (4), pero que en esta 11a jornada filtró al team papaya en la punta. Detrás picarpan las Ferraris de Lewis Hamilton y Cahrles Leclerc y recién, 4°, el líder del torneo, Antonelli.

Parrilla provisoria del GP de Hungría