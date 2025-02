Embed Hoy con Pepe y Lucía en la cocina de su chacra. En Uruguay, claro. Charla y análisis de militantes que lo seguirán siendo hasta el último día de sus vidas. Gracias a los dos por el momento compartido. Y por todo lo demás también. pic.twitter.com/bRyuTfueyN — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 20, 2025

Mujica y Cristina Kirchner coincidieron como presidentes de Uruguay y Argentina entre 2010 y 2015. Pero esta visita sucede en un momento bisagra para el dirigente del Frente Amplio, de 89 años. Desde hace meses, el uruguayo resolvió transitar el epílogo de su vida en su hogar, luego de que se le detectara el tumor en el esófago, que se agravó.

El encuentro se da tras años de relación política con momentos de acercamiento y distanciamiento. Sobre todo de parte del exmandatario uruguayo, quien realizó en el pasado reproches y reparos hacia el estilo de conducción de la expresidenta argentina.

Cristina Fernández Pepe Mujica.jpg Cristina Fernández se reencontró con Pepe Mujica en Uruguay

En noviembre pasado, Mujica cuestionó la permanencia de ciertos líderes latinoamericanos en el poder, incluyendo a CFK. “Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel!”, expresó en una entrevista.

Hubo varias declaraciones de Mujica con ese tenor. En 2013, durante una conferencia en la que no se percató de que tenía el micrófono encendido, hizo un comentario que provocó revuelo en Argentina: “Esta vieja es peor que el tuerto”, en referencia a Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner.

A pesar de estos desencuentros (en los que Cristina Fernández evitó confrontar), Mujica también manifestó en otras oportunidades respeto por la exmandataria argentina. En ocasiones previas, la definió como una mujer que “a veces se pasa de rosca, pero a su manera quiere al pueblo argentino”.

Retirado de la vida pública

Desde que se le detectó el tumor, Mujica atravesó diversas intervenciones médicas. Finalmente, confirmó que la enfermedad hizo metástasis y se le expandió a otros órganos, por lo que desistió de someterse a más tratamientos.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, explicó Mujica en una entrevista con el semanario Búsqueda.

El exmandatario, reconocido internacionalmente por su estilo de vida austero y su discurso crítico hacia el consumismo, optó por retirarse completamente de la vida pública. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más”, afirmó. Con Cristina Fernández hizo una excepción.

Con el retiro, Mujica atraviesa el cierre de un extenso ciclo político que lo llevó de ser guerrillero tupamaro en los años 60 a prisionero durante la dictadura uruguaya, legislador, ministro y finalmente presidente. Durante su mandato, Mujica captó la atención mundial por su vida sencilla, rechazando el uso de la residencia presidencial y continuando en su modesta chacra, mientras donaba la mayor parte de su salario.

En lo que expresó como su último deseo, el exmandatario se muestra agradecido hacia su esposa Lucía, y reiteró sus ganas de ser enterrado junto a su perra Manuela, fallecida años atrás. “Yo me voy a morir acá. Ahí afuera hay un sequía grande. Está Manuela enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está”, declaró.

Como dirigente, Mujica mantuvo una inquietud permanente sobre la renovación y la continuidad del Frente Amplio cuando él ya no estuviera vivo. Es que siempre tuvo un rol gravitante en esa construcción. El último voto de confianza del octogenario fue a Yamandú Orsi, a quien apoyó y ganó en las elecciones presidenciales del año pasado, publicó Infobae.

“Uno tiene que ser agradecido, porque lo que hicieron estos veteranos ha sido muy importante para mí”, reconoció Orsi el respaldo recibido por Mujica y Topolansky. El mandatario electo de izquierda asumirá el próximo 1 de marzo.