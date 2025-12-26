Uno Entre Rios | El Mundo | Estados Unidos

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

Según el Comando militar de Estados Unidos (EE.UU.) en África, uno de los ataques mató a "numerosos terroristas" del Estado Islámico.

26 de diciembre 2025 · 10:51hs
Según el Comando militar estadounidense en África

Según el Comando militar estadounidense en África, uno de los ataques mató a "numerosos terroristas" del Estado Islámico.
Según el Comando militar estadounidense en África

Según el Comando militar estadounidense en África, uno de los ataques mató a "numerosos terroristas" del Estado Islámico.

El presidente Donald Trump confirmó que fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo "poderosos y mortales" ataques contra miembros del Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, y prometió que habrá más si esa organización continúa matando cristianos en ese país.

El republicano añadió que el "Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos" el día de Navidad contra campamentos del Estado Islámico.

la hermana de lionel messi sufrio un accidente de transito en miami

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami

Lula Da Silva sostuvo que América del Sur debe seguir siendo una región de paz y que la tensión entre Venezuela y Estados Unidos no se resuelve por la fuerza 

Lula insiste en la negociación entre Estados Unidos y Venezuela

Embed

"Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria", publicó Trump en su red Truth Social. "Ya había advertido previamente a estos terroristas que si no detenían la matanza de cristianos lo pagarían caro, y así fue esta noche", agregó el mandatario.

El Comando militar estadounidense en África dijo en una publicación en X que llevó a cabo un ataque "a petición de las autoridades nigerianas... que mató a numerosos terroristas de ISIS", al usar el acrónimo de ese grupo armado.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elogió en X la disposición de su departamento a actuar en Nigeria y dijo que estaba "agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano".

Los ataques son los primeros de fuerzas estadounidenses en Nigeria bajo el gobierno de Trump, que inesperadamente criticó a la nación africana en octubre y noviembre al afirmar que los cristianos allí enfrentaban una amenaza existencial equivalente a un genocidio.

Estados Unidos Nigeria ISIS Estdo Islámico 1

El conflicto

Nigeria, con una población cercana a 220 millones de personas, cuenta con grandes comunidades cristianas y musulmanas. Varias regiones del país sufren desde hace años la violencia de grupos extremistas, entre ellos Boko Haram, organización islamista con base en el noreste que ataca tanto a cristianos como a musulmanes que no considera suficientemente fieles. Un grupo escindido, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico, ejecuta ataques similares.

En un informe de 2024, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional afirmó que la violencia extremista en Nigeria “afecta a un gran número de cristianos y musulmanes en varios estados”.

En el centro del país también se registran enfrentamientos mortales entre pastores y agricultores, en un contexto de disputa por recursos escasos que alimenta tensiones religiosas y étnicas. Los pastores suelen ser de etnia fulani y musulmanes, mientras que los agricultores suelen ser cristianos.

Otros episodios de violencia se vinculan con la apropiación de tierras por parte de hombres armados. El noroeste de Nigeria registra además una extendida industria de secuestros con fines de rescate, que agrava la inseguridad regional.

El 1 de noviembre, Trump declaró que, si el gobierno de Nigeria continuaba “permitiendo el asesinato de cristianos”, Estados Unidos “suspendería de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y muy posiblemente entraría en ese país deshonrado a tiros”. “Por la presente, instruyo a nuestro Departamento de Guerra a prepararse para una posible acción”, escribió el presidente. “Si atacamos, será rápido, feroz y contundente”.

Estados Unidos Nigeria ISIS Estdo Islámico

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió a la publicación con un mensaje breve: “Sí, señor”, y añadió que el Pentágono se estaba “preparando para la acción”.

Un día antes de esas declaraciones, la administración Trump anunció que restituiría a Nigeria como “país de especial preocupación”, una designación que Washington aplica a naciones consideradas responsables de “graves violaciones de la libertad religiosa”. Trump ya había adoptado una medida similar en 2020, casi al final de su primer mandato, decisión que luego fue revertida durante la administración de Joe Biden.

Consultado el mes pasado sobre los detalles de su plan, Trump insistió en su postura. “Preveo muchas cosas. Están matando a los cristianos, y matándolos en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda”, afirmó.

En los días previos a las advertencias, varios aliados políticos del presidente formularon acusaciones similares. El senador republicano Ted Cruz, de Texas, acusó a Nigeria de “facilitar el asesinato en masa” de cristianos.

El gobierno nigeriano negó las acusaciones. El presidente Bola Ahmed Tinubu afirmó el sábado que el país mantiene su compromiso con la protección de la libertad religiosa. “Nigeria se mantiene firme como una democracia gobernada por garantías constitucionales de libertad religiosa”, escribió en redes sociales.

En una declaración posterior, Tinubu sostuvo que la caracterización de Nigeria “como religiosamente intolerante no refleja nuestra realidad nacional” y citó lo que describió como esfuerzos sostenidos del gobierno para salvaguardar la libertad de religión y de creencias para todos los ciudadanos.

Estados Unidos EE.UU Estado Islámico Nigeria Donald Trump
Noticias relacionadas
Importaciones. La Cámara del Juguete denunció que ingresaron juguetes importados que fueron prohibidos en Estados Unidos por ser inseguros para niños

Importaciones: ingresan juguetes prohibidos por inseguros

La Corte Suprema de Paraguay denegó un recurso de apelación presentado por el exsenador Edgardo Kueider y le confirmó el juicio por contrabando

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo: Por tierra es más fácil al advertir que atacará cualquier lugar de donde estén llegando drogas. No solo Venezuela

Donald Trump ordenó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

El papa León XIV pidió una Navidad pacífica al menos por 24 horas.

El papa León XIV pidió una Navidad pacífica al menos por 24 horas

Ver comentarios

Lo último

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: Nochebuena de resurrección

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Ultimo Momento
EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: Nochebuena de resurrección

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

Policiales
Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Ovación
Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

La provincia
OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Dejanos tu comentario