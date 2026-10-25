Este domingo Brasil vota su próximo presidente de la Nación

Por segunda vez en octubre, más de 158 millones de brasileños irán este domingo a las urnas en un país completamente polarizado.

En mitades que parecen irreconciliables. Y el resultado electoral de la primera ronda presidencial lo demostró. Entre los dos candidatos más votados, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula Da Silva, se quedaron con el 92% de los votos en primera vuelta. Este domingo se define el futuro de Brasil.

De esos, 110 millones eligieron a los dos aspirantes que pasaron al ballotage. Pero hubo 33 millones más que se ausentaron , el 21% del padrón. Y ahora, en el segundo turno, esa polarización no deja escapatoria. No hay alternativa. Es blanco o negro.

O, mejor dicho, azul o rojo. Quienes se acerquen a votar sólo podrán elegir entre Bolsonaro o Lula si quieren que su sufragio sea tenido en cuenta. Dos posturas antagónicas. Irreconciliables. Cómo los dos “Brasiles” que se ponen en juego.

En ese panorama, las encuestas vuelven a mostrar un país dividido. Polarizado. Y, como en la primera vuelta electoral, emerge un Brasil que en el Sur y el Oeste se inclina mayoritariamente por la derecha representada por Bolsonaro y un centro y nordeste que apoya a Lula. Se suele simplificar esa ecuación diciendo que el sur rico apoya a la derecha y el norte pobre a la izquierda. Y, como toda simplificación, tiene algo de verdad y algo de exageración.

Flávio Bolsonaro supera a Lula en los primeros votos del exterior

Los primeros resultados de la segunda vuelta presidencial de Brasil entre los electores residentes en el exterior muestran una ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva en el total de votos contabilizados, aunque el actual mandatario se impone en una mayor cantidad de países entre aquellos que ya difundieron sus resultados.

La diferencia se explica principalmente por el desempeño del candidato del Partido Liberal (PL) en Japón, según los boletines de urna publicados por la Justicia Electoral brasileña y recopilados por medios locales.

Japón concentra el principal caudal de sufragios de los primeros resultados difundidos fuera de Brasil. De acuerdo con el recuento publicado por el portal G1, Flávio obtuvo 47.306 votos, frente a los 11.201 de Lula, una diferencia superior a los 36.000 sufragios que explica buena parte de la ventaja acumulada por el senador en esta etapa del escrutinio.

Lula votó en el balotaje de Brasil y agradeció el apoyo del pueblo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo por la mañana en San Pablo, en busca de revertir el resultado de la primera vuelta electoral, en la que su rival, Flávio Bolsonaro, se impuso como el candidato más votado.

Tras emitir su sufragio, el mandatario agradeció el respaldo recibido durante la campaña y afirmó: “Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo”.

“Es mucha generosidad, es mucho cariño, es mucho amor. Seré eternamente agradecido por el comportamiento del pueblo”, agregó Lula, quien recordó sus orígenes humildes y destacó que no es habitual que una persona nacida en la pobreza vuelva a disputar la Presidencia.