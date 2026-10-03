Elecciones en Brasil: claves de una jornada marcada por la polarización

Este domingo Brasil celebra elecciones generales con voto electrónico directo. Hay polarización entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Flávio Bolsonaro (PL)

Hay polarización entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Flávio Bolsonaro (PL)

Hay polarización entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Flávio Bolsonaro (PL)

Este domingo Brasil celebra elecciones generales con voto electrónico directo. Hay polarización entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Flávio Bolsonaro (PL)

Este domingo 4 de octubre de 2026, Brasil celebra elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, la totalidad de la Cámara de Diputados (513 bancas), dos tercios del Senado (54 de 81 escaños), 27 gobernadores y más de mil legisladores provinciales.

En caso de que ninguna fórmula supere el 50% de los votos válidos, los dos candidatos más votados competirán en una segunda vuelta programada para el 25 de octubre . Los comicios se llevan a cabo mediante el sistema de registro electrónico directo del voto (DRE) , que incluye pantalla táctil e identificación biométrica.

Los candidatos y el escenario según las encuestas

Aunque compiten un total de 13 candidaturas presidenciales, las encuestas marcan un escenario fuertemente polarizado entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT): El actual mandatario busca acceder a un cuarto mandato presidencial al frente del Ejecutivo brasileño.

(Partido de los Trabajadores - PT): El actual mandatario busca acceder a un al frente del Ejecutivo brasileño. Flávio Bolsonaro (Partido Liberal - PL): Senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Su padre se encuentra cumpliendo una pena de 27 años y 3 meses de prisión tras ser condenado por cinco delitos, entre ellos haber liderado una organización criminal que intentó un golpe de Estado en 2023.

La recta final de la campaña estuvo cruzada por el escándalo del Banco Master, caso vinculado al banquero Daniel Vorcaro que salpicó políticamente a ambos sectores y generó cuestionamientos en la opinión pública.

Propuestas y modelos de país en disputa

Las plataformas electorales presentan visiones antagónicas en materia de economía, seguridad, empleo y tecnología.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Economía: Propone un equilibrio fiscal con inversión social , preservando el marco fiscal vigente, aplicando justicia tributaria y garantizando el aumento real del salario mínimo.

Propone un , preservando el marco fiscal vigente, aplicando justicia tributaria y garantizando el aumento real del salario mínimo. Seguridad: Apuesta a combatir el crimen organizado (como el Primer Comando de la Capital - PCC) y a las milicias mediante asfixia financiera, control del tráfico de armas e investigación de homicidios.

Apuesta a combatir el crimen organizado (como el Primer Comando de la Capital - PCC) y a las milicias mediante asfixia financiera, control del tráfico de armas e investigación de homicidios. Trabajo y tecnología: Plantea la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales (esquema 6x1), junto con la regulación de plataformas de streaming, Big Tech e inteligencia artificial para resguardar los derechos de autor.

Flávio Bolsonaro (PL)

Economía: Promueve un esquema pro-mercado con un "tesouraço" fiscal (inspirado en la "motosierra" de Javier Milei en Argentina), con el objetivo de recortar el gasto público, eliminar al menos 10 ministerios y sustituir la regla fiscal actual por una basada en la deuda pública.

Promueve un esquema (inspirado en la "motosierra" de Javier Milei en Argentina), con el objetivo de recortar el gasto público, eliminar al menos 10 ministerios y sustituir la regla fiscal actual por una basada en la deuda pública. Seguridad: Impulsa una política de "mano dura" al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele , catalogando al PCC, al Comando Vermelho (CV) y a las milicias como "organizaciones narcoterroristas".

Impulsa una política de , catalogando al PCC, al Comando Vermelho (CV) y a las milicias como "organizaciones narcoterroristas". Trabajo y tecnología: Defiende acuerdos individuales y jornadas flexibles, además de una legislación de "libertad para crear e innovar" con menor intervención estatal.

Proyección internacional y tensiones regionales

La contienda electoral expone también enfoques divergentes en política exterior y relaciones bilaterales:

Relación con Estados Unidos y el Sur Global: Lula da Silva prioriza el fortalecimiento del Mercosur, los BRICS y la cooperación con China y el Sur Global, rechazando la injerencia externa. Esto cobró fuerza tras las críticas del presidente estadounidense Donald Trump al proceso judicial contra Jair Bolsonaro y la imposición de aranceles del 25% a productos brasileños, elementos que Lula capitalizó en su discurso de soberanía. En contraste, Flávio Bolsonaro propone restablecer una alianza prioritaria con EE. UU., Israel y Argentina, además de avanzar hacia la OCDE.

Lula da Silva prioriza el fortalecimiento del Mercosur, los BRICS y la cooperación con China y el Sur Global, rechazando la injerencia externa. Esto cobró fuerza tras las críticas del presidente estadounidense Donald Trump al proceso judicial contra Jair Bolsonaro y la imposición de aranceles del 25% a productos brasileños, elementos que Lula capitalizó en su discurso de soberanía. En contraste, Flávio Bolsonaro propone restablecer una alianza prioritaria con EE. UU., Israel y Argentina, además de avanzar hacia la OCDE. Conflicto diplomático con Argentina: El vínculo bilateral atraviesa un pico de tensión política luego de que el presidente argentino Javier Milei viajara a San Pablo para apoyar a Flávio Bolsonaro y tildara a Lula de "ladrón" y "basura socialista". A raíz de estas declaraciones, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y redujo su representación diplomática al nivel comercial.

Inteligencia artificial y desinformación electoral

El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) se consolidó como uno de los factores centrales de desinformación en la campaña.

A través de deepfakes y contenidos sintéticos, se difundieron imágenes y audios falsos para simular respaldos políticos, como piezas manipuladas que mostraban a Donald Trump apoyando la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Frente a este panorama, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijó regulaciones para la propaganda política y suscribió compromisos con plataformas digitales para mitigar riesgos durante la jornada electoral.