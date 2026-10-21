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UIA planteó al Gobierno la necesidad de avanzar en mejoras energéticas

UIA planteó al Gobierno la necesidad de avanzar en mejoras energéticas: gas de Vaca Muerta, costos de la energía y distribución para las PyMEs

21 de octubre 2026 · 11:04hs
UIA planteó al Gobierno la necesidad de avanzar en mejoras energéticas: gas de Vaca Muerta

UIA planteó al Gobierno la necesidad de avanzar en mejoras energéticas: gas de Vaca Muerta, costos de la energía y distribución para las PyMEs
UIA planteó al Gobierno la necesidad de avanzar en mejoras energéticas: gas de Vaca Muerta

UIA planteó al Gobierno la necesidad de avanzar en mejoras energéticas: gas de Vaca Muerta, costos de la energía y distribución para las PyMEs

La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió con el Gobierno nacional y le planteó la necesidad de avanzar en mejoras relacionadas con el sector energético.

La central industrial mantuvo un encuentro con la secretaria de Energía, María Tettamanti, en el que se analizó la situación del mercado energético, el abastecimiento de gas industrial, las inversiones en infraestructura y la competitividad del sector.

Uno de los puntos centrales recayó en la necesidad de avanzar en obras para que el gas de Vaca Muerta llegue “a todo el país” y “beneficie a las economías regionales y a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)”.

“La entidad remarcó la importancia de bajar de forma sostenida los costos energéticos, equilibrando la rentabilidad de las inversiones con una ventaja estratégica para la industria”, indicó la UIA.

A su vez, se acordó avanzar en la contratación directa de energía para PyMEs, revisar costos de distribución y fortalecer el asesoramiento para que las empresas optimicen sus contratos y mejoren su competitividad.

En su reporte mensual de Junta Directiva, la organización industrial también abordó su postura sobre el reciente fallo que absolvió a los acusados por bloqueos contra una PyME en el marco de un paro de actividades. “El derecho a reclamar no puede confundirse con la decisión unilateral de impedir que una empresa opere y que sus trabajadores ingresen libremente a sus puestos de trabajo”, advirtieron desde el sector.

Otras reuniones y la mirada puesta en la Conferencia Industrial

En el documento también se detalló el cronograma de reuniones que mantuvo la organización con distintos sectores. En principio, tuvo un encuentro con las autoridades del Belgrano Cargas y el director general de Aduanas, Andrés Velis, para presentarle el diagnóstico de la entidad sobre comercio ilegal y contrabando, conocer el estado de las iniciativas y gestiones de Aduana y acordar una agenda técnica conjunta de articulación público-privada con el objeto de fortalecer la fiscalización del contrabando y promover la facilitación del comercio formal.

Finalmente, la cúpula industrial debatió acerca de la próxima Conferencia Industrial, la cual tendrá lugar el 3 de noviembre en el Golden Center, bajo el lema “Talento argentino. La fuerza que transforma”. Se confirmaron las presencias como oradores del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y 4 gobernadores, además del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

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