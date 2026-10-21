Economía postergó vencimientos y redujo a $10,78 billones los compromisos de la próxima licitación

La Secretaría de Finanzas logró reducir la carga de vencimientos. La operación se concretó en medio de los movimientos oscilantes del riesgo país.

La Secretaría de Finanzas logró reducir la carga de vencimientos que debía afrontar en la próxima licitación

La Secretaría de Finanzas logró reducir la carga de vencimientos que debía afrontar en la próxima licitación a través de un canje de bonos vinculados a la cotización del dólar. La operación se realizó este martes y se formalizó a través de su publicación en el Boletín Oficial.

La transacción se realizó en un escenario donde los vencimientos de la próxima licitación eran de $16.758 billones, de los cuales $8,15 billones correspondían a Dólar Linked (LELINK D30O6). De este montó se canjeó el 72,85%.

La adjudicación se distribuyó en tres instrumentos con vencimiento entre 2026 y 2027: US$2.662 millones correspondieron a la LELINK con vencimiento al 30 de noviembre de 2026 (D30N6), US$1.034 millones a la LELINK con vencimiento al 15 de enero de 2027 (D15E7) y US$201 millones al Bono Dólar Linked TZV27 con vencimiento al 30 de junio de 2027.

Tras esta conversión, el saldo pendiente de pago del título original disminuyó de forma directa, dado que quedan $2,21 billones de la D30O6. La postergación de estos pagos alivia la carga sobre la caja estatal para lo que resta de octubre y extiende la maduración de los compromisos hacia el próximo año, publica NA.

Como consecuencia de este procedimiento, el volumen total de obligaciones para el próximo llamado del Tesoro bajó considerablemente, quedando un total de $10,78 billones.