UIA alerta sobre el estancamiento de la industria

La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó que actividad industrial está estancada. El cierre de 2025 encontró a la industria argentina transitando un escenario de contrastes . Los últimos datos disponibles muestran mejoras puntuales en algunos indicadores mensuales, pero no alcanzan para modificar un diagnóstico de fondo marcado por una actividad industrial que está estancada. Así como condicionada por la debilidad de la demanda, la heterogeneidad sectorial y un nivel de producción que sigue lejos de los registros previos a 2022. Estas son las conclusiones de la entidad que conduce conduce Martín Rappallini, en el último informe de su Centro de Estudios (CEU-UIA).

El análisis sostiene que la actividad industrial registró en diciembre una caída interanual cercana al -3,5% , aunque con una mejora mensual del orden del 2% respecto de noviembre. En parte por el bajo nivel de comparación del mes anterior. Este comportamiento resume buena parte de la dinámica industrial del año. Si bien el acumulado de 2025 mostraría una suba casi nula, eso responde en gran medida a un efecto estadístico. Ya que al comparar contra 2023 y, especialmente, contra 2022, el nivel general de producción continúa alrededor de un 9% por debajo. En ese contexto, el diagnóstico que se consolida es el de una actividad industrial que está estancada. Con oscilaciones de corto plazo que no logran transformarse en una recuperación sostenida, analiza Mundo Gremial.

Sectores con repuntes puntuales

Entre los datos adelantados de diciembre se destacan algunos movimientos positivos. La producción vinculada a la construcción mostró una suba mensual significativa. Con despachos de cemento que crecieron 7,4% y un avance del 3,2% en el Índice Construya, que mide las ventas de insumos para el sector. Sin embargo, estos rebotes no alcanzan para revertir la situación estructural, ya que el nivel productivo de la construcción continúa más de 20% por debajo de 2022.

Algo similar ocurrió en el complejo automotor. La producción de vehículos aumentó cerca de 12% mensual luego del bajo desempeño de noviembre, afectado por feriados. Mientras que el patentamiento de maquinaria industrial avanzó 4,4% y el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales creció en torno al 4%. Aun así, en la comparación interanual y de más largo plazo, varios de estos sectores siguen mostrando retrocesos significativos. Reforzando entonces la idea de una actividad industrial que no logra despegar pese a mejoras coyunturales.

En materia externa, las exportaciones hacia Brasil registraron una suba mensual del 2,2%. Aunque cerraron el año con un total de US$ 12.941 millones, lo que implicó una baja del -4,7% respecto de 2024. Este desempeño moderado del principal socio comercial también limita el potencial de arrastre para la industria local, especialmente en ramas como la automotriz y la metalmecánica.

Las caídas interanuales

Datos de Indec aportan una mirada más amplia sobre la situación sectorial.

En ese mes, la producción industrial cayó -8,7% interanual y acumuló una variación mensual negativa del -0,6%. Marcando así el décimo mes consecutivo de retroceso en la serie tendencia-ciclo. A nivel sectorial, 15 de los 16 rubros que integran el índice mostraron caídas interanuales y 9 retrocedieron frente al mes previo.

Las mayores contracciones se observaron en productos textiles (-36,7%), vehículos automotores (-23%), productos de metal (-18,6%), maquinaria y equipo (-18%) y prendas de vestir, cuero y calzado (-17,6%). En contraste, la refinación de petróleo fue el único sector con crecimiento interanual relevante, con una suba del 6,3%, impulsada por el mayor dinamismo de Vaca Muerta.

Este mapa sectorial refuerza la percepción de una actividad industrial que está estancada. En la que conviven algunos segmentos con desempeño positivo, generalmente asociados a la cosecha o a sectores energéticos. Con un amplio conjunto de ramas afectadas por la menor demanda interna, la competencia de importaciones y la falta de inversión.

Uno de los principales factores que explica el bajo dinamismo industrial es la evolución del consumo. Según el informe del CEU-UIA, en noviembre las industrias vinculadas al consumo masivo tuvieron una incidencia negativa de -2,7 puntos porcentuales sobre el nivel general. Con una caída interanual del -6,8%. Este retroceso se dio incluso frente a un período de comparación ya bajo. Lo que evidencia la fragilidad de la demanda interna y estrategias empresariales más conservadoras en materia de stocks. También contribuyeron a la baja los sectores de bienes durables y semidurables, con una contracción del -24,6% interanual. Así como los insumos industriales (-4,5%) y las industrias vinculadas a la cosecha (-13,7%). Aunque estas últimas siguen siendo las únicas que superan los niveles de 2023 en el acumulado del año. El desempeño desigual entre sectores profundiza la sensación de estancamiento general, sin un motor claro que traccione al conjunto de la industria.

Perspectivas: estabilidad frágil y desafíos pendientes

De cara a 2026, el panorama que surge del cierre de 2025 es el de una industria que logró evitar un deterioro mayor. Pero que aún no encuentra condiciones para una recuperación firme. La combinación de costos elevados, crédito limitado, salarios reales ajustados y una demanda que se recompone lentamente mantiene a la actividad industrial en niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024.

Algunos indicadores muestran mejoras mensuales y el acumulado anual arroja cifras positivas frente a un año de comparación muy bajo. Pero la distancia con los niveles de 2022 sigue siendo significativa. En ese marco, el desafío para el próximo año será transformar los rebotes aislados en una tendencia sostenida. Capaz de dejar atrás definitivamente una fase prolongada de actividad industrial que condiciona el crecimiento, el empleo y la inversión en el entramado productivo argentino.