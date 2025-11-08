Uno Entre Rios | Economia | Shell

Shell volvió a subir los precios de los combustibles

La actualización de los precios en surtidores Shell oscila entre el 0,36% y el 0,78% a partir de este sábado.

8 de noviembre 2025 · 09:04hs
La petrolera Shell volvió a aumentar los precios de las naftas y combustibles en surtidores de Entre Ríos. La actualización oscila entre el 0,36% y el 0,78% a partir de este sábado.

El ajuste se produce por un nuevo ajuste en el impuesto a los combustibles líquidos establecida por el Gobierno nacional.

Precios Shell (Paraná) al 8/11/2025

Super $1.643 (no tuvo aumento)

Vp NAFTA De $1.914 a $1.929 un 0,78% de aumento

Evolux: De $1.672 a $1.678, un 0,36% de aumento

Vp diesel. De $1.920 a $1.933, un 0,68% de aumento.

