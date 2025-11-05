Uno Entre Rios | Economia | Mercado Libre

Mercado Libre pide que el gobierno regule a Shein y Temu, sus competidores asiáticos

El presidente de Mercado Libre dijo que permitiéndoles operar a Shein y Temu “se les está dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”.

5 de noviembre 2025 · 18:03hs
Mercado Libre pidió que se regule a las empresas chinas Temu y Shein. 

Mercado Libre pidió que se regule a las empresas chinas Temu y Shein. 
Mercado Libre pide que el gobierno regule a Shein y Temu, sus competidores asiáticos

El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó regulaciones para las plataformas chinas Temu y Shein, que vienen teniendo un crecimiento acelerado con una fuerte penetración comercial en la región.

LEER MÁS: El inesperado cambio de Mercado Pago que sorprendió a los usuarios

Qué dijeron desde Mercado Libre

De la Serna expresó que “es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”.

Electrolux suspende a 400 trabajadores y Mabe deja de producir en Córdoba

Electrolux suspende a 400 trabajadores y Mabe deja de producir en Córdoba

El nuevo libro del fundador y CEO de Newlink ya está disponible en librerías de todo el país. Somos otros explora cómo adaptarse al cambio sin perder la esencia, y propone una mirada profunda sobre la evolución personal, organizacional y cultural en tiempos de disrupción. 

Sergio Roitberg presenta "Somos otros", una invitación a asumir el cambio en tiempos de disrupción

El ejecutivo advirtió que el ingreso masivo de productos de bajo costo provenientes de China amenaza con afectar a las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre.

Advirtió incluso que este fenómeno “corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”.

De la Serna dijo que con regulaciones como las actuales, “no se generan puestos de trabajo locales. Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas", señaló.

Datos sobre Shein y Temu

Según Sensor Tower, los usuarios activos mensuales de Temu en América Latina crecieron 143% interanual en el primer semestre de 2025, alcanzando a más de 105 millones de personas. La app, conocida por su política de precios ultrabajos y envío gratuito, logró posicionarse rápidamente como uno de los marketplaces más descargados de la región.

Mercado Libre, en tanto, se mantiene como la mayor empresa de e-commerce latinoamericana, con más de 112.000 empleados y 27 trimestres consecutivos de crecimiento anual superior al 30%.

Según De la Serna, mientras la empresa cuenta con más de un millón de metros cuadrados de espacio logístico en Brasil y 970.000 en México, en la Argentina su capacidad se había mantenido estancada en 65.000 metros cuadrados durante años.

No obstante, este año invirtió USD 65 millones en un nuevo centro logístico en las afueras de Buenos Aires.

Pero reconoció que mientras Amazon hizo mejor a Mercado Libre, China “es otra historia”. El ejecutivo recordó que la llegada de Amazon a Brasil hace una década impulsó a Mercado Libre a mejorar y expandirse. “Nos obligaron a subir el listón y a ser mucho más agresivos”, dijo.

“Pero lo que nos parece importante es diferenciarnos: por lo general, estas empresas asiáticas venden productos de baja calidad”, señaló.

Mercado Libre Shein Temu
Noticias relacionadas
El dólar oficial cedió y cayó por debajo de los $1.500.

El dólar oficial cedió y cayó por debajo de los $1.500: la cotización de la divisa

La obra de Media Tensión Subterránea en Nogoyá, que desarrolla Enersa,  tiene como fin reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio

Enersa realiza en Nogoyá una importante obra eléctrica que supera los $1.200 millones

La Secretaría de Trabajo fijó para este mes la reunión donde se debatirá el nuevo piso salarial. El haber mínimo permanece congelado desde agosto en $322.200.

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo

Toda la información actualizada sobre vencimiento de impuestos puede consultarse en la Agenda de Vencimientos disponible on line en el sitio de ATER

ATER: estos son los impuestos que vencen en noviembre

Ver comentarios

Lo último

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Ultimo Momento
Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Chatarrería Todoni tiene seis meses para desmantelar predio

Chatarrería Todoni tiene seis meses para desmantelar predio

Causa Cuadernos: comenzó el juicio contra Cristina Fernández y 86 acusados

Causa Cuadernos: comenzó el juicio contra Cristina Fernández y 86 acusados

Policiales
Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ovación
En Echagüe van por nuevos desafíos

En Echagüe van por nuevos desafíos

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Pole Sport: el equilibrio entre arte y destreza física

Tomás de Rocamora perdió en su debut en la Liga Argentina

Tomás de Rocamora perdió en su debut en la Liga Argentina

Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación

Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación

Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

La provincia
Chatarrería Todoni tiene seis meses para desmantelar predio

Chatarrería Todoni tiene seis meses para desmantelar predio

Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta: espacios claves para la conservación de la biodiversidad

Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta: espacios claves para la conservación de la biodiversidad

La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro

La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro

Triste final para Chamarrita, el aguará guazú rescatado y liberado en Entre Ríos

Triste final para Chamarrita, el aguará guazú rescatado y liberado en Entre Ríos

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Dejanos tu comentario