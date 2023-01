Sequía: "El Gobierno no es culpable de que no llueva"

José Ignacio De Mendiguren, secretario de la Industria, expresó que salió conforme del encuentro pero insistió en que "el Gobierno no es el culpable de que no llueva". En esta línea, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, remarcó la importancia de los productores agropecuarios para el país y que esta crisis "es un problema de todos y hay cosas que podemos hacer, pero decretos para que llueva, todavía no". Asimismo, recordó que la sequía es una problemática "de hace 60 o 70 años".

Según Pino, "se viene un año difícil, no sólo para los productores agropecuarios sino para toda la sociedad. Hay que paliar esta situación. El campo es el motor de la economía: si no se produce el país está complicado". Debido a la sequía, "hay daños que ya son irreversibles y eso nos hace avizorar una pérdida de 15.000 millones de dólares para el país", agregó Elbio Laucirica, presidente de Coninagro.