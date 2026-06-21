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Día del Padre: según la CAME, las ventas bajaron por cuarto año seguido

Según CAME, las ventas por el Día del Padre cayeron 0,3% interanual y acumulan cuatro años consecutivos en descenso para esta fecha comercial.

21 de junio 2026 · 20:13hs
Según la CAME

Según la CAME, las ventas por el Día del Padre bajaron por cuarto año seguido. 

Las ventas por el Día del Padre volvieron a mostrar la fragilidad del consumo. De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la fecha cerró con una caída interanual del 0,3% y acumuló así cuatro años consecutivos en terreno negativo para el comercio minorista.

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Datos de la CAME

El dato, aunque moderado, confirma una tendencia que ya venía golpeando a una de las celebraciones más esperadas por los negocios. La baja de este año se suma al retroceso del 1,7% registrado en 2025, al desplome del 10,2% de 2024 y a la caída del 1,2% de 2023.

Las ventas por el Día del Padre bajaron 0,3% anual

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En pocas palabras: ni el calendario comercial ni el empuje de las vidrieras alcanzaron para torcer el ánimo de los consumidores.

El ticket promedio fue de 78.986 pesos, con operaciones muy concentradas en productos de menor valor o alcanzados por algún tipo de beneficio. Más del 80% de los comercios aplicó promociones, ya fuera mediante cuotas con tarjeta, descuentos por pago en efectivo, envíos gratuitos o acuerdos con bancos.

Aun así, el resultado fue limitado: la gente compró, pero mirando bastante más el bolsillo que el regalo ideal.

La mirada de los comerciantes fue en la misma línea. El 38,1% consideró que el Día del Padre tuvo un impacto moderado sobre las ventas, mientras que el 36,5% dijo que aportó algo de movimiento, aunque sin cambiar el panorama general.

Apenas el 7,4% lo vio como una fecha determinante para mejorar la actividad y un 18% directamente aseguró que no tuvo efecto sobre su facturación.

Día del Padre CAME Ventas
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