Uno Entre Rios | Economia | consumo

Caída del consumo: fabricante de las hojas Rivadavia perdió 1.418 millones de pesos

Ángel Estrada y Compañía, registró ingresos por 23.497 millones de pesos, un 31% menos interanual. Un año antes había obtenido una ganancia de 2.236 millones

15 de febrero 2026 · 11:26hs
Caída del consumo: fabricante de las hojas Rivadavia perdió 1.418 millones de pesos

Caída del consumo: fabricante de las hojas Rivadavia perdió 1.418 millones de pesos

La fabricante de útiles escolares Ángel Estrada y Compañía, dueña de las marcas Rivadavia, El Nene y Arte, entre otras, cerró el primer semestre del ejercicio 2025/2026, finalizado el 31 de diciembre de 2025, con una pérdida neta de 1.418 millones de pesos, luego de registrar una caída interanual del 31% en su facturación, que se ubicó en 23.497 millones de pesos frente a los 33.932 millones de pesos del mismo período del año anterior. En volumen, las ventas alcanzaron 8,5 millones de unidades, un 23% menos que los 11 millones vendidos en igual semestre del ciclo previo, en un contexto de retracción del consumo.

Según surge de los estados financieros presentados ante la Comisión Nacional de Valores, la compañía pasó de una ganancia de 2.236 millones de pesos en 2024 a números en rojo en el período bajo análisis, lo que implica un deterioro de 3.654 millones de pesos interanual.

Cada 9 de febrero se festeja el Día Mundial de la Pizza

La pizza, un clásico que atraviesa culturas, economías y generaciones

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios que regirán desde el 1 de febrero de 2026. 

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

La propia empresa explicó en su reseña que “dentro de un marco económico de retracción del consumo en los rubros en los que desarrolla su actividad, presenta, al término del período, una pérdida neta de 1.418 millones de pesos " reconociendo el impacto directo de la caída de ventas sobre el resultado final.

Menor facturación y caída en los volúmenes

Los ingresos totales por ventas y servicios sumaron 23.497 millones de pesos , integrados principalmente por 21.700 millones de pesos en ventas de papelería, además de ingresos por servicios de distribución y comisiones. La comparación interanual muestra una contracción significativa frente a los 33.932 millones de pesos facturados en el mismo semestre del ejercicio anterior.

hojas y cuadernos rivadavia crisis de consumo
Ca&iacute;da del consumo: fabricante de las hojas Rivadavia perdi&oacute; 1.418 millones de pesos

Caída del consumo: fabricante de las hojas Rivadavia perdió 1.418 millones de pesos

En términos físicos, la empresa vendió 8,5 millones de productos, contra 11 millones del mismo período del año anterior. Esto implica una reducción de 2,5 millones de unidades comercializadas.

La caída también se reflejó en la producción. Durante el semestre fabricó 8,06 millones, frente a las 13,2 millones de unidades producidas un año antes. La contracción productiva fue del 39% interanual, lo que muestra un ajuste en la actividad industrial ante la menor demanda.

A pesar de la pérdida neta, el negocio operativo mantuvo resultado positivo. El resultado antes de resultados financieros e impuesto a las ganancias fue de 1.948 millones de pesos, lo que indica que la operatoria principal aún generó margen. Sin embargo, el impacto de los resultados financieros y del ajuste por inflación terminó por absorber ese excedente.

El resultado por posición monetaria y financiera fue negativo en 3.961 millones de pesos , cifra que explica en gran medida el paso de utilidad a pérdida en el semestre.

Endeudamiento y estructura financiera

Durante el período, la empresa reforzó su financiamiento mediante la emisión de obligaciones negociables. Colocó deuda correspondiente a la Clase XVII por más de 6.391 millones de pesos , a tasa variable vinculada a Tamar privada más un margen adicional. Al cierre del semestre, el saldo adeudado por capital e intereses ascendía a 7.188 millones de pesos , con vencimiento en abril de 2026.

El pasivo total se incrementó hasta 42.367 millones de pesos , desde los 27.568 millones de pesos registrados al 30 de junio de 2025. En paralelo, el patrimonio neto se redujo a 51.429 millones de pesos , afectado por la pérdida del ejercicio.

El índice de liquidez descendió de 3,83 a 1,98, reflejando una menor holgura para afrontar compromisos de corto plazo con activos corrientes. No obstante, el activo total alcanzó 93.797 millones de pesos , impulsado por un aumento de activos corrientes que llegaron a 52.831 millones de pesos .

Frente a este escenario, la empresa busca diversificar su actividad y ampliar sus fuentes de ingresos. Entre los proyectos más relevantes figura su participación en el financiamiento y construcción de una planta frigorífica en la provincia del Chaco, en el inmueble de la empresa Frigonorte.

Como parte de esta estrategia, el directorio dispuso la apertura de una sucursal en la localidad de Margarita Belén y destinó un aporte inicial de 5 millones de pesos para su funcionamiento.

En paralelo, la compañía apuesta al desarrollo de su nuevo centro de distribución en Carlos Spegazzini, provincia de Buenos Aires, que según la reseña “crea expectativas de crecimiento moderado en el segmento de ingresos por estos servicios, por lo cual se intensificará la búsqueda de posibles clientes”.

La empresa también confirmó que continuará buscando oportunidades en el segmento exportador y lanzando nuevos productos, con el objetivo de recomponer ingresos en un contexto desafiante para el consumo interno.

“La gerencia continúa evaluando e implementando diferentes alternativas de lanzamientos y desarrollos en todos los rubros y segmentos en los que opera con vistas a la próxima temporada”, señaló la compañía.

consumo hojas Útiles escolares
Noticias relacionadas
Banco Entre Ríos lanza una promoción para viajar gratis en colectivo pagando con la app.

Banco Entre Ríos lanza una promoción para viajar gratis en colectivo pagando con la app

Pilay dijo presente en el TN y entregó el primer trofeo del año en la carrera disputada en Paraná. 

Pilay dijo presente en el Turismo Nacional y entregó el primer trofeo del año

La inflación como pieza central de la estrategia económica actual

La inflación como pieza central de la estrategia económica actual

Se agrava la grieta: disminuyó el comercio de Argentina con Brasil

Se agrava la grieta: disminuyó el comercio de Argentina con Brasil

Ver comentarios

Lo último

TC: histórico triunfo de Julián Santero y podio para Agustín Martínez

TC: histórico triunfo de Julián Santero y podio para Agustín Martínez

Córdoba: se realizó en en el país la primera ablación por microondas de tiroides

Córdoba: se realizó en en el país la primera ablación por microondas de tiroides

Un informe revela que hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Javier Milei

Un informe revela que hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Javier Milei

Ultimo Momento
TC: histórico triunfo de Julián Santero y podio para Agustín Martínez

TC: histórico triunfo de Julián Santero y podio para Agustín Martínez

Córdoba: se realizó en en el país la primera ablación por microondas de tiroides

Córdoba: se realizó en en el país la primera ablación por microondas de tiroides

Un informe revela que hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Javier Milei

Un informe revela que hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Javier Milei

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Policiales
Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Caso Micaela García: está definido el tribunal que juzgará a Néstor Pavón

Caso Micaela García: está definido el tribunal que juzgará a Néstor Pavón

Paraná: recuperaron un caniche que había sido robado

Paraná: recuperaron un caniche que había sido robado

Hallaron sin vida al hombre que cayó al río Uruguay

Hallaron sin vida al hombre que cayó al río Uruguay

Ovación
Juventud Unida de Gualeguaychú va por el ascenso al Torneo Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú va por el ascenso al Torneo Federal A

Gimnasia y Estudiantes ante un nuevo clásico de La Plata

Gimnasia y Estudiantes ante un nuevo clásico de La Plata

Boca Juniors quiere reponerse ante Platense

Boca Juniors quiere reponerse ante Platense

La Selección Argentina de sóftbol partió con toda ilusión

La Selección Argentina de sóftbol partió con toda ilusión

Racing festejó su segunda victoria seguida en el Torneo Apertura

Racing festejó su segunda victoria seguida en el Torneo Apertura

La provincia
Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

Éxodo en la Peatonal: por qué el comercio de Paraná huye del centro

Éxodo en la Peatonal: por qué el comercio de Paraná huye del centro

Entre Ríos: máxima de 30 grados y alerta por tormentas fuertes

Entre Ríos: máxima de 30 grados y alerta por tormentas fuertes

Paraná: comparsas locales brillaron en la segunda noche de carnaval

Paraná: comparsas locales brillaron en la segunda noche de carnaval

Dejanos tu comentario