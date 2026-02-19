Primer cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner con prisión domiciliaria

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lleva 247 días con prisión domiciliaria. Este jueves es su cumpleaños.

En el marco del paro general iniciado por la CGT, Cristina Fernández de Kirchner cumple este jueves 73 años. En el mismo contexto, Javier Milei redobló la ofensiva judicialpara evitar que vuelva a cobrar la pensión por viudez como expresidenta.

En medio del paro general de 24 horas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple 73 años mientras permanece bajo prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Por su cumpleaños, aparecieron pintadas en distintas calles con la consigna “Queremos a Cristina”, tanto en el conurbano bonaerense como en localidades del interior del país. La consigna de La Cámpora fue replicada con videos -como el que acompaña esta nota- en los que se lee: “De Ushuaia a La Quiaca, queremos a Cristina”.

Causa judicial

Javier Milei redobló la ofensiva judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y presentó un recurso extraordinario federal para evitar que vuelva a cobrar la pensión por viudez como expresidenta.

La apelación fue formalizada por el Ministerio de Capital Humano, a través de Anses, contra el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había ordenado “restablecer la asignación mensual vitalicia otorgada a la expresidenta”.

En el comunicado oficial, la cartera informó que “presentó recurso extraordinario federal contra el fallo sobre la pensión por viudez de Cristina Fernández de Kirchner” y precisó que la presentación judicial “solicita la revisión de la sentencia dictada” por la Cámara.

El texto sostiene que la decisión recurrida “afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico”, por lo que considera “necesaria la revisión del pronunciamiento en la instancia extraordinaria”.