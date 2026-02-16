Uno Entre Rios | El País | paro

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán al paro de la CGT.

16 de febrero 2026 · 17:27hs
Tras el anuncio de la CGT

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Luego del anuncio de la CGT con un paro general de 24 horas para el día que se trate la reforma laboral en Diputados, los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza y se espera que ese día no haya colectivos, trenes, subtes ni taxis.

La decisión se conoció este lunes luego de un encuentro virtual que llevó a cabo el Consejo Directivo cegetista y confirmó el cuarto paro general que la central gremial realizará durante el gobierno de Javier Milei. La decisión se llevó a cabo de forma urgente, pensando en la intención del Poder Ejecutivo de discutir el proyecto el próximo jueves.

Daniel Scioli: Argentina está preparada para albergar una carrera de Fórmula 1.

Daniel Scioli negó que la reforma laboral quite derechos

La CGT convocó a un paro general sin movilización.

La CGT convocó a un paro general sin movilización

Paro de la CGT

En la reunión virtual de este lunes hubo dirigentes que propusieron acompañar el paro con una nueva movilización al Congreso, como la semana pasada, pero finalmente no prosperó: se resolvió dar una demostración de fuerza mediante una paralización de actividades, aprovechando la adhesión total del transporte.

LEER MÁS: La CGT convocó a un paro general sin movilización

En ese marco, tras el anuncio que realizó la CGT, se conoció que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente decidió unirse a la medida. Las dudas estaban puestas, ya que el pasado 10 de abril, en la última medida general de la CGT, hubo colectivos circulando con la excusa de que estaba en conciliación obligatoria dictada por un conflicto salarial.

El titular de la UTA, Roberto Fernández, recibió un llamado durante el fin de semana para sondear la eventual adhesión de su gremio a la medida. Tras lograr el apoyo clave, desde los tranviarios sostuvieron: “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida“.

paro CGT UTA
Noticias relacionadas
Según un informe aumentó la corrupción en Argentina

Según un informe aumentó la corrupción en Argentina

en enero se comio menos carne, se cortaron salidas y se uso la tarjeta

En enero se comió menos carne, se cortaron salidas y se usó la tarjeta

Patricia Bullrich anunció que habrá una excepción con enfermedades severas.

Reforma laboral: el gobierno dio marcha atrás y las licencias por enfermedades graves se pagarán al 100%

En Córdoba: se realizó en en el país la primera ablación por microondas de tiroides. 

Córdoba: se realizó en en el país la primera ablación por microondas de tiroides

Ver comentarios

Lo último

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Los Therian ¡También se vacunan!, la particular campaña de Neuquén

"Los Therian ¡También se vacunan!", la particular campaña de Neuquén

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Ultimo Momento
CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Los Therian ¡También se vacunan!, la particular campaña de Neuquén

"Los Therian ¡También se vacunan!", la particular campaña de Neuquén

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Daniel Scioli negó que la reforma laboral quite derechos

Daniel Scioli negó que la reforma laboral quite derechos

La CGT convocó a un paro general sin movilización

La CGT convocó a un paro general sin movilización

Policiales
Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Ovación
Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

Marcos Acuña se pierde el debut de River por Copa Argentina

Marcos Acuña se pierde el debut de River por Copa Argentina

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

La provincia
CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

Dejanos tu comentario